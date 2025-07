Comeback: Sabia Boulahrouz verkündet – „Ich taste mich langsam zurück“

Fünf Jahre lang war sie wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt feiert Sabia Boulahrouz (47) ihr Comeback! Strahlend erschien das Model und die Moderatorin bei der BILD Red Night im schicken Restaurant „Portolino“ in Hamburg.

Gegenüber der „Bild“ verriet sie: „Ich hatte mich entschieden, einfach nur Mutter zu sein.“ Ihr Rückzug begann während der Pandemie. Sabia erzählte: „Ich habe zunächst meinen Instagram-Account heruntergefahren, weil ich mich in so einer schweren Zeit unwohl dabei fühlte, mich auf einer Yogamatte zu posten. Außerdem brauchten meine Kinder mich. Mir war es wichtig, 100 Prozent für sie da zu sein. Und dabei habe ich gemerkt, wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen.“

Sabia Boulahrouz feiert Comeback

Die Auszeit tat ihr gut. „Die Zeit war für mich ein Segen und hat mein Leben entschleunigt.“ Jetzt, da ihre Kinder älter sind, wagt sie sich langsam zurück ins Rampenlicht. „Mittlerweile sind meine Kinder groß genug und ich gehe wieder aus. Ich taste mich langsam wieder zurück“, erklärte sie. Ihre Kinder, Amaya und Daamin, sind Teenager und besuchen das Gymnasium.

Tochter Katharina ist bereits 31 und hat Sabia zur stolzen Oma gemacht. „Meine Enkelin Thea wird im August schon drei“, strahlte sie. Sabias Liebesleben? „Ich hatte einige Dates und habe mich in einer festen Beziehung versucht, aber es hat nur fünf Monate gehalten. Wir haben uns freundschaftlich getrennt. Ich bin glücklicher Single“, betont die hübsche Brünette dem Boulevard-Blatt.

Doch die Tür zur Liebe bleibt offen: „Aber jetzt sind meine Kinder alt genug. Ich wäre bereit für eine neue Liebe. Ich suche nicht aktiv, aber wer weiß, was kommt.“