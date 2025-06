Robbie Williams leistet sich auf Schalke beinahe S04-Fauxpas – plötzliche Buhrufe

Robbie Williams liegen auch am Mittwochabend (25. Juni) die Fans in der Veltins Arena mal wieder zu Füßen. Tja, der Musiker hat auch nach über 25 Jahren in der Musikbranche noch nichts von seinem Sexappeal und der Bühnenpräsenz verloren.

Es fliegen Kussherzen, später auch BHs und inmitten der Show plötzlich sogar ein Schal des FC Schalke 04. Kein Wunder, immerhin befinden wir uns in der Heimatstätte des Revierklubs, nämlich in der Veltins Arena. Doch was dann passiert, hätte die Stimmung beinahe zum Kippen gebracht.

Robbie Williams: S04-Schal sorgt für Furore

Robbie Williams hebt den blau-weißen Schalke-Schal hoch und will wissen, wie die Menge reagiert. Es folgt erst großer Jubel, der kurz darauf jedoch verstummt und in sich steigernden „Buhrufen“ endet. Als der Musiker merkt, dass die Stimmung kippt, nimmt er den Schal schnell wieder runter.

Tja, unter den Williams-Fans sind eben nicht nur S04-Anhänger, auch wenn wir in der Veltins Arena sind. Manch einer hat sogar eine Fahrt von mehreren hundert Kilometern auf sich genommen, um den Briten in Gelsenkirchen live zu sehen.

Robbie Williams: „Ich liebe FC Scheiße!“

Einen kleinen liebevollen Seitenhieb kann sich der Rockstar allerdings nicht verkneifen. „I Love FC Scheiße“, sagt er amüsiert. Die einen blicken entsetzt, während andere bereits in lautes Gelächter fallen. Lange böse sein kann hier dem Weltstar aber niemand. Übrigens: Der 51-Jährige ist selbst bekennender Fußball-Fan. Sein Herz gehört aber dem britischen Verein Port Vale FC aus seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent. Er ist sogar Aktionär und größter Anteilseigner des Vereins – wurde 2024 sogar zum Klubpräsidenten ernannt.

Aber bevor am Mittwochabend irgendwelche Vereins- und Fanrivalitäten ausbrechen, legt Robbie Williams den Schalke-Schal lieber wieder beiseite. Das war es für den Abend mit Fußball und es geht weiter mit großen Emotionen und jede Menge Unterhaltung.