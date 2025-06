Robbie Williams auf Schalke – nach 10 Minuten steht es fest

Früher lebte Robbie Williams das Leben eines Rockstars ganz nach dem Motto „Sex, drugs and Rock’n’Roll“. Doch nach zahlreichen Abstürzen und Entzügen wurde es ruhiger um den 51-Jährigen.

Heute ist Robbie Williams ein verantwortungsbewusster Familienvater. Zeitweise zog sich der Sänger sogar aus der Öffentlichkeit zurück, doch nun kehrte er abermals in Gelsenkirchen auf die Bühne zurück. Aber steckt in dem geläuterten 51-Jährigen immer noch der Entertainer aus alten Zeiten?

Robbie Williams auf Schalke – der König der Unterhaltung

Und wie kommt ein Weltstar auf die Bühne? Natürlich mit einem spektakulären Auftritt. Robbie Williams kommt im Astronauten-Kostüm auf die Bühne und performt seinen ersten Hit „Rocket“. Zum Abschluss seines Auftakts lässt sich der Musiker mit einer übergroßen „Rakete“ in die Luft schießen, um sich dann kopfüber abzuseilen.

Anschließend zieht er seinen Anzug aus, steht im roten Unterhemd und Jogginghose da. Robbie Williams packt sich mit einem verschmitzten Lächeln ans Gemächt – ja, Robbie ist noch immer der alte Rockstar. Dann folgt „Let me Entertain you“ – und das macht Robbie Williams auch, das macht er wirklich. Nach nur 10 Minuten weiß die komplette Veltins Arena: Robbie Williams hat es noch drauf!

„Ich habe einen Traum“

Und wie sehr es der Musiker liebt, auf der Bühne zu stehen, verrät er kurz darauf selbst: „Ich habe einen Traum: ich will der beste Entertainer der verdammten Welt sein. Michael Jackson nannte sich selbst King of Pop und dann war er es. Also nenne ich mich den König der Unterhaltung.“

Seine Fans liegen ihrem König von der ersten Sekunde an zu Füßen, es fliegen BHs und nur ein Blick reicht, um zahlreiche Frauen in der ersten Reihe dahinschmelzen zu lassen. Und die Party hat in Gelsenkirchen gerade erst begonnen …