„Best of Grafschaft“ – Schalke 04 im Live-Ticker: Erster Muslic-Test! S04-Fans drehen völlig durch

Die Vorbereitung ist bereits im vollen Gange, die erste komplette Trainingswoche unter Miron Muslic absolviert. In den Einheiten ging es bereits hoch her, jedes einzelne Training war enorm intensiv. Nun steht mit der Partie „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 der erste Test für Muslic und sein Team an.

Wie so oft geht es für den S04-Coach bei seinem Debüt nicht um das Ergebnis, wie er selbst betonte. Viel mehr wird Königsblau das Spiel „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 als weitere Trainingseinheit sehen. Schließlich möchte Muslic seinem Team seine Spielidee und Philosophie weiter einimpfen.

„Best of Grafschaft“ – Schalke 04 im Live-Ticker:

Welche Spieler bekommen im Testspiel die Möglichkeit, sich zu zeigen? Wie wird Muslic sein erstes Vorbereitungsspiel als S04-Coach angehen? In unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen der „Best of Grafschaft“-Auswahl und Schalke 04 bleibst du immer auf dem Laufenden.

„Best of Grafschaft“ – Schalke 04 1:9 (0:4)

Tore: 0:1 Ba (24.), 0:2 Younes (26.), 0:3 Matriciani (30.), 0:4 Ba (43.), 0:5 Becker (47.), 0:6 Remmert (59.), 0:7 Donkor (79.), 0:8 Zalazar (83.), 1:8 (84.), 1:9 Potnar (88.)

17.48 Uhr: Das soll es auch schon mit unserem Live-Ticker zum Spiel „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 gewesen sein. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch ein sonniges Restwochenende. Bis dahin!

17.46 Uhr: Der nächste Test lässt derweil nicht mehr lange auf sich warten. Schon am kommenden Samstag (5. Juli) geht es für Königsblau beim Regionalligist 1. FC Bocholt zur Sache. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr im Bocholter Stadion am Hünting.

17.44 Uhr: Am Ende steht also ein deutlicher Erfolg für Miron Muslic und seine Mannschaft zu Buche. Wirklich überzeugend war das am Ende sicher nicht, doch für den neuen Schalker Übungsleiter dürfte es vor allem darum gehen, sich ein erstes Bild von seinem Team zu verschaffen. Jetzt dürfte die Arbeit im Training erst so richtig beginnen.

17.42 Uhr: Die Arbeit ist für die Schalker Profis damit jedoch noch keineswegs getan. Nur wenige Sekunden nach Ende der Partie stürmen zahlreiche Fans den Rasen, um sich ein Foto mit ihrem Lieblingsspieler zu sichern. Mit einer kalten Dusche dürfte es für die Profis also noch etwas dauern.

90. Minute: Abpfiff! Der FC Schalke 04 gewinnt sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung mit 9:1.

88. Minute: 1:9! Nach einem kapitalen Fehlpass in der Grafschafter Defensive legt Remmert uneigennützig auf Sturmkollege Potnar quer, der nur noch zum 1:9 einschieben muss.

84. Minute: Der Ehrentreffer! An der Strafraumkante schließt die Nummer 13 der „Best of Grafschaft“ einfach mal ab und trifft sehenswert ins Tor. Für den Schalker Schlussmann Siebeking ist da nichts zu machen.

83. Minute: Das 0:8! Nach ein wenig Durcheinander im Grafschafter Strafraum behält Remmert die Ruhe und legt auf Zalazar ab, der aus 16 Metern ins Tor einschiebt.

79. Minute: 0:7 für Schalke! Ayhan spielt einen schönen Ball auf Donkor, der alleine auf den Schlussmann der Gastgeber zuläuft und eiskalt vollstreckt.

74. Minute: Eine gute Viertelstunde vor Spielende lassen es die Akteure auf dem Rasen ruhig angehen. Szenen in den Strafräumen sind Mangelware, die Zuschauer kommen hier gerade also eher weniger auf ihre Kosten.

59. Minute: Der nächste Treffer für S04! Noode spielt einen schönen Steckpass auf Donkor, der in den Strafraum spielt. Dort braucht Remmert nur noch einzuschieben.

47. Minute: Das nächste Tor nach einem Standard! Donkor bringt die Ecke von rechts rein, bei der der Grafschafter Torhüter nicht gut aussieht und unter dem Ball herfliegt. Am Ende steht ausgerechnet Timo Becker goldrichtig, der Neuzugang schiebt zum 0:5 ein.

46. Minute: Weiter gehts! Mit einer komplett neuen Schalker Mannschaft startet Halbzeit zwei. Unter anderem Rückkehrer Timo Becker steht jetzt auf dem Platz.

45. Minute: Halbzeit in Nordhorn! Schalke geht mit einer 4:0-Führung in die Kabine. Keine fußballerische Glanzleistung, aber das Ergebnis passt nach den ersten 45 Minuten unter Miron Muslic. Man darf gespannt sein, wie sich die zweite Schalker Elf gleich präsentieren wird.

43. Minute: Und dann fällt doch noch ein Treffer vor der Halbzeit. Meissa Ba dringt von der linken Seite in den Strafraum ein und bleibt dann im eins gegen eins gegen den Grafschafter Schlussmann cool. 0:4!

40. Minute: Seit dem 3:0 aus Schalker Sicht passiert hier nicht mehr wirklich viel. Bei gut 25 Grad machen sich derweil schon die Auswechselspieler des S04 warm. Neu-Trainer Muslic dürfte in Durchgang zwei wohl eine komplett neue Mannschaft auf den Rasen schicken.

30. Minute: Tor für Königsblau! Matriciani köpft nach einer Ecke von links ein, nachdem Gantenbein nur wenige Augenblicke zuvor eine Großchance hatte liegengelassen.

26. Minute: Und direkt der nächste Treffer hinterher! Nach einer schnell ausgeführten Ecke dribbelt Younes sehenswert in den Grafschafter Straumraum und vollendet per Abschluss aus gut zehn Metern zum 2:0.

24. Minute: Tor für Schalke! Nach einer Flanke von Younes auf rechts köpft Pape Meissa Ba völlig unbedrängt ins Tor ein.

23. Minute: Das ist mal eine Ansage: Im Schalker Livestream auf „YouTube“ schauen sich derzeit mehr als 27.000 Fans das erste Testspiel des S04 in Nordhorn an. Dazu kommen noch 6.000 weitere Fans vor Ort im Stadion. Wahnsinn!

20. Minute: Jetzt trauen sich auch die Gastgeber mal nach vorne. Bereits zum zweiten Mal drängt die „Best of Grafschaft“ in den Schalker Sechszehnmeterraum. Wirklich gefährlich wird es allerdings noch nicht.

12. Minute: Erste Chance Schalke! Nach einer Flanke von Becker kommt Ba im Fünfmeterraum zum Kopfball. Sein Versuch geht an den Pfosten.

8. Minute: Schalke hat in den ersten Spielminuten mehr Spielanteile, die „Best of Grafschaft“ versteckt sich hier jedoch keineswegs. Zu nennenswerten Aktionen vor den beiden Toren kam es noch nicht.

15.57 Uhr: Anstoß in Nordhorn, der erste Test unter Miron Muslic läuft!

15.12 Uhr: Die nächste spannende Frage: In welcher Formation wird Königsblau heute auflaufen? Bei seiner letzten Station in Plymouth setzte Muslic auf eine Dreierkette, auf Schalke wäre das erst einmal Neuland.

15.09 Uhr: Interessant: Auf der Schalker Auswechselbank nehmen gleich 13 Ersatzspieler Platz. Gehen einige S04-Profis heute sogar gänzlich ohne Spielzeit aus dem ersten Test?

15 Uhr: Die erste Startaufstellung von Neu-Trainer Miron Muslic ist da! So geht der S04 ins erste Testspiel der Sommervorbereitung: Heekeren – Schallenberg, Sanchez, Matriciani – Gantenbein, Grüger, El Faouzi, V. Becker – Gulasi, Ba, Younes.

13.15 Uhr: Knapp 6000 Fans werden laut „WAZ“ erwartet, Nordhorn wird groß auffahren. Für die Gemeinde und die Menschen vor Ort wird es ein großer Tag. Für Muslic und S04 ist jedoch mehr eine Pflichtveranstaltung. „Es gibt keine Vorbereitung explizit auf das Spiel. Das Ergebnis ist mir komplett egal“, sagte Muslic vor der Partie gegen die „Best of Grafschaft“- Auswahl.

12.30 Uhr: Das Team, gegen das der S04 antreten wird, ist eine zusammengewürfelte Truppe mit Spielern mehrerer Vereine aus dem Kreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. 24 Spieler aus 13 verschiedenen Vereinen dürfen sich den Traum erfüllen, sich einmal gegen eine Profi-Mannschaft zu beweisen. Sie fordern Königsblau im Testspiel heraus.

Samstag, 28. Juni, 11.04 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Tikcer zum ersten Testspiel des FC Schalke 04 in der diesjährigen Sommer-Vorbereitung. Heute steht die erste Partie unter Neu-Coach Miron Muslic an. Anstoß ist um 16 Uhr in Nordhorn, gespielt wird gegen die „Best of Grafschaft“-Auswahl.