„Best of Grafschaft“ – Schalke 04 im Live-Ticker: Erster Muslic-Test! Zusammengewürfelte Truppe fordert S04 heraus

Die Vorbereitung ist bereits im vollen Gange, die erste komplette Trainingswoche unter Miron Muslic absolviert. In den Einheiten ging es bereits hoch her, jedes einzelne Training war enorm intensiv. Nun steht mit der Partie „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 der erste Test für Muslic und sein Team an.

Wie so oft geht es für den S04-Coach bei seinem Debüt nicht um das Ergebnis, wie er selbst betonte. Viel mehr wird Königsblau das Spiel „Best of Grafschaft“ – Schalke 04 als weitere Trainingseinheit sehen. Schließlich möchte Muslic seinem Team seine Spielidee und Philosophie weiter einimpfen.

„Best of Grafschaft“ – Schalke 04 im Live-Ticker:

Welche Spieler bekommen im Testspiel die Möglichkeit, sich zu zeigen? Wie wird Muslic sein erstes Vorbereitungsspiel als S04-Coach angehen? In unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen der „Best of Grafschaft“-Auswahl und Schalke 04 bleibst du immer auf dem Laufenden.

„Best of Grafschaft“ – Schalke 04 -:- (-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.15 Uhr: Knapp 6000 Fans werden laut „WAZ“ erwartet, Nordhorn wird groß auffahren. Für die Gemeinde und die Menschen vor Ort wird es ein großer Tag. Für Muslic und S04 ist jedoch mehr eine Pflichtveranstaltung. „Es gibt keine Vorbereitung explizit auf das Spiel. Das Ergebnis ist mir komplett egal“, sagte Muslic vor der Partie gegen die „Best of Grafschaft“- Auswahl.

12.30 Uhr: Das Team, gegen das der S04 antreten wird, ist eine zusammengewürfelte Truppe mit Spielern mehrerer Vereine aus dem Kreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. 24 Spieler aus 13 verschiedenen Vereinen dürfen sich den Traum erfüllen, sich einmal gegen eine Profi-Mannschaft zu beweisen. Sie fordern Königsblau im Testspiel heraus.

Weitere News:

Samstag, 28. Juni, 11.04 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Tikcer zum ersten Testspiel des FC Schalke 04 in der diesjährigen Sommer-Vorbereitung. Heute steht die erste Partie unter Neu-Coach Miron Muslic an. Anstoß ist um 16 Uhr in Nordhorn, gespielt wird gegen die „Best of Grafschaft“-Auswahl.