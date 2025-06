Schalke 04 ist heiß auf Erstliga-Profi – doch auch ein Ex-S04-Coach lockt ihn

Mit Timo Becker und Sofiane El-Faouzi hat Schalke 04 bereits zwei Neuzugänge präsentieren können. Frank Baumann und Co. würden gerne den Kader schnellstmöglich umkrempeln. Doch die finanzielle Situation wird einmal mehr zum großen Problem.

Und doch möchten die S04-Bosse unbedingt einen Unterschiedsspieler für das zentrale Mittelfeld an Board holen. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll Schalke 04 einen Akteur aus der ersten italienischen Liga angefragt haben.

Schalke 04 wohl an Seria-A-Kicker interessiert

Trotz der finanziell schwierigen Lage fischt S04 auch in hoch spannenden Gewässern – so sieht es derzeit aus. Denn laut Romano soll der Revierklub Antoine Makoumbou angefragt haben. Der 26-Jährige steht derzeit bei Cagliari Calcio unter Vertrag, absolvierte in der vergangenen Saison 33 Einsätze für den Serie-A-Klub.

Makoumbou ist ein absoluter Stammspieler bei Cagliari, lieferte als defensiver Mittelfeldspieler gar drei Torbeteiligungen in der vergangenen Saison. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, daher wird er den Verein wohl noch in diesem Sommer verlassen.

++ Fluch oder Segen für Muslic? DFL-Hammer lässt S04 staunen ++

Doch wohin zieht es Makoumbou? S04 habe laut Fabrizio bei ihm angeklopft, doch auch andere Vereine sind heiß auf die Dienste des 17-fachen kongolesischen Nationalspieler. Unter anderem ein Klub, bei dem ein Ex-Schalke-Coach aktiv ist.

Hat S04 eine Chance?

Mit Samsunspor sorgte Thomas Reis in der vergangenen Saison für Furore. Er führte den Klub in das internationale Geschäft – obwohl Samsunspor eine Transfersperre auferlegt worden war und als Abstiegskandidat galt. Reis ist in Samsun zum Held geworden. Ausgerechnet der Süper-Lig-Klub soll laut Romano nun ebenfalls die Gespräche mit Makoumbou aufgenommen haben.

Weitere News:

Und auch Panathinaikos Athen habe Interesse an dem Mittelfeldspieler. Auf die Griechen treffen Miron Muslic und sein Team im Laufe der Vorbereitung – beide Klubs haben ein Testspiel vereinbart. S04 hat also eine Menge Konkurrenz und dürfte bei den Angeboten der anderen Klubs finanziell wohl den Kürzeren ziehen. Doch es zeigt, dass Baumann und Co. Spieler holen wollen, die das Team direkt besser machen können.