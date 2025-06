Fluch oder Segen für Muslic? DFL-Hammer lässt S04 staunen

Der S04 befindet sich bereits in der Vorbereitung für die neue Saison, der neue Knappen-Coach Miron Muslic hat seine Arbeit am Berger Feld begonnen. Das große Ziel: Schalke kurzfristig stabilisieren, der Mannschaft seine Handschrift mitgeben und mittel- bis langfristig den Erfolg zurückzubringen.

Mit Blick auf den Saisonstart können sich Muslic und sein Team auf echte Kracher-Spiele freuen. Die DFL hat am Freitag (27. Juni) den neuen Spieltag für die Saison 25/26 veröffentlicht. Für S04 wird der Start in die neue Spielzeit hochspannend.

S04 mit Top-Spielen zu Saisonbeginn

Gegen die Hertha aus Berlin, in Kaiserslautern, gegen den VfL aus Bochum, bei Aufsteiger Dynamo Dresden, gegen Bundesliga-Absteiger Kiel, in Magdeburg – das sind die ersten sechs Spieltage des FC Schalke 04. Da ist schon der ein oder andere Knaller dabei. Vor allem das Eröffnungsspiel gegen die „alte Dame“ ist ein echter Hammer.

In den ersten Wochen warten also etliche Härteteste auf Muslic und den S04 – neben den beiden Bundesliga-Absteigern geht es mit Hertha, dem FCK und Magdeburg gegen drei Gegner, gegen die man sich in den letzten Jahren stets schwergetan hat. Und doch heißt es in der zweiten Bundesliga ohnehin: „Jeder kann jeden schlagen“.

++ Tinte trocken! Schalke 04 verkündet nächsten Juwel-Coup ++

Wie schon in den letzten Jahren dürfte die zweite Bundesliga auch in der kommenden Saison wieder richtig eng werden – umso wichtiger ist ein guter Saisonstart. Bei den Gegnern werden Schalke und Muslic aber direkt mächtig gefordert sein. Doch genau das könnte Königsblau sehr entgegenkommen.

Kommt das Hammer-Programm Königsblau entgegen?

Denn zum einen kann sich die neue S04-Truppe dann direkt beweisen und gegebenenfalls sogar das ein oder andere Ausrufezeichen setzen. Denn nach den letzten beiden Jahren sind die Erwartungen an S04 bei diesem Auftaktprogramm alles andere als hoch. Dazu passt auch der Spielstil von Muslic durchaus zu den auf dem Papier stärkeren Gegnern. Die große Frage: Wie schnell kann die Mannschaft die Ideen und den gewünschten Spielstil von Muslic verinnerlichen?

Weitere News:

Besonders interessant für S04: Wie schon in der letzten Saison hat Königsblau sowohl am ersten als auch am letzten Spieltag ein Heimspiel. Zu Beginn geht es gegen die Hertha, am 24. Spieltag empfangen Muslic und Co. dann Eintracht Braunschweig.