Miron Muslic begnadigt S04-Profi – er kriegt seine allerletzte Chance

Für Miron Muslic verlief der Start bei S04 durchaus holprig – dabei konnte er selbst nur echt wenig dafür. Denn viele Spieler aus seinem Kader fehlten zu Beginn der Vorbereitung – neben einigen Verletzungen waren andere Spieler wegen der Nationalmannschaftsreise noch nicht wieder in Gelsenkirchen.

So zum Beispiel Ibrahima Cisse, der wie Top-Stürmer Moussa Sylla im Kreise der Nationalmannschaft Malis unterwegs war. In den vergangenen Monaten war er sowohl unter Karel Geraerts als auch unter Kees van Wonderen außen vor. Doch jetzt bekommt der S04-Akteur wohl noch eine allerletzte Chance.

S04-Profi Cisse mit letzter Chance unter Muslic?

2022 kam Cisse als großer Hoffnungsträger zu S04. Der Innenverteidiger galt als großes Talent, sollte in Zukunft eine wichtige Rolle in der Defensive der Knappen spielen. Doch daraus ist nicht allzu viel geworden. Der 24-Jährige sorgte mit Geschichten abseits des Rasens für Aufsehen, hat immer wieder mit seiner Einstellung zu kämpfen. Auf dem Platz konnte er noch überhaupt nicht überzeugen.

Dabei hatten ihm sowohl Thomas Reis als auch Karel Geraerts immer wieder Chancen gegeben. Beide Ex-Trainer haben enorm viel von ihm gehalten, doch das Vertrauen konnte er einfach nicht zurückgeben. Letztlich landete Cisse immer wieder in der U23 – zuletzt kam er auch dort nicht mehr zum Einsatz.

Unter Muslic gibt es jetzt einen weiteren Neustart. Ab Montag (30. Juni) trainiert er wieder auf Schalke und der neue Chefcoach möchte dem 24-Jährigen in jedem Fall eine Chance geben. „Er gehört zum Profikader hinzu und das bleibt auch so. Ich freue mich auf den ersten Eindruck, wenn er am Montag zum ersten Mal auf dem Platz steht“, betonte Muslic in einer Medienrunde am Donnerstag (26. Juni).

Letzte Chance für Cisse

Unter Muslic bekommt er also abermals die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich endlich durchzusetzen. Muslic bevorzugt robuste Innenverteidiger, weiß, wie man jüngere und unerfahrenen Spieler behandeln muss und entwickeln kann. So oder so ist es für Cisse die allerletzte Chance – denn 2026 endet sein Vertrag bei S04.

So wird er in den kommenden Wochen und Monaten schon enorm überzeugen müssen, um einen neuen Vertrag zu bekommen. Derzeit dürfte vielen Fans diese Fantasie fehlen. Kommt es doch noch zur Cisse-Wende auf Schalke?