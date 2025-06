FC Schalke 04 hat Gewissheit – DFL verkündet Knaller

Der Hamburger SV hat die Liga verlassen, der 1. FC Köln hat die Liga verlassen – der FC Schalke 04 ist aber noch da. Und auch wenn die Knappen sportlich längst kein Glanzlicht mehr sind, haben sie immer noch einen der größten Namen. Das will die DFL nutzen.

Deshalb verkündete die Deutsche Fußball-Liga am Freitag (27. Juni), dass der FC Schalke 04 das Eröffnungsspiel der neuen Zweitliga-Saison austragen darf. In der Veltins-Arena kommt es gleich zu Beginn der Spielzeit zum Aufeinandertreffen zweier tief gefallener Traditionsvereine.

FC Schalke 04 eröffnet neue Saison

Den 1. August sollten sich alle S04-Fans dick im Kalender markieren. Die Knappen tragen an diesem Freitag um 20.30 Uhr das erste Spiel der neuen Saison aus. Ein Heimspiel unter Flutlicht – spätestens dann dürfte auch beim letzten Fan das Kribbeln wieder beginnen.

Und es ist gleich ein sehr namhaftes Duell, dass in Gelsenkirchen stattfindet. Zu Gast wird die Hertha aus Berlin sein, die eigentlich wie der FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga will, aber nur durchs Niemandsland der 2. Liga dümpelt. Wer kann in der neuen Spielzeit direkt ein erstes Zeichen setzen?

Fans können jubeln

Man darf getrost davon ausgehen, dass die Schalker Arena auch bei diesem Spiel wieder bis auf den letzten Platz ausverkauft sein wird. Bedeutet im Umkehrschluss, dass wieder einmal zahlreiche Fans keine Tickets ergattern können und von zu Hause aus schauen müssen.

Immerhin: Für die Auftaktpartie in die neue Spielzeit ist nicht zwingend ein Abonnement für Pay-TV-Sender Sky nötig. Auch Sat.1 überträgt das Spiel live – und frei empfänglich. Ein kleiner Trost für alle, die die Arena-Premiere von Miron Muslic nicht vor Ort erleben können.

FC Schalke 04: Karaman dabei?

Eine der größten Fragen, die sich bei den Knappen aktuell stellt: Wird Kenan Karaman am 1. Spieltag mitwirken können. Nachdem sich der Kapitän eine Verletzung am Meniskus zugezogen hatte (hier mehr dazu lesen), ist unklar, wann er wieder auf den Platz zurückkehren kann. Beim Spiel gegen die Hertha wären seine Qualitäten aber zweifelsohne von großer Bedeutung für S04.