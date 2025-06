Borussia Dortmund: Bittere Transferschlappe! BVB geht leer aus

Der Kampf um die größten Talente im Fußball wird immer schwerer. Das muss auch Borussia Dortmund einsehen. Einst die Top-Anlaufstelle für hoffnungsvolle Spieler in Europa, gibt es immer größere Konkurrenz.

Und das führt zu der ein oder anderen Transferschlappe. So jetzt wohl auch beim DFB-Juwel Noah Darvich! Am 18-Jährigen war Borussia Dortmund jetzt schon zum zweiten Mal dran. Doch wieder geht man offenbar leer aus.

Borussia Dortmund: Entscheidung um Darvich

Noah Darvich gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Eine These, die dadurch unterstrichen wird, dass ihm 2023 die Ehre zuteilwurde, Teil von Barcelonas legendärer Jugendschmiede La Masia zu werden. Bereits damals soll der BVB am Mittelfeldspieler dran gewesen sein. Doch er entschied sich für den Schritt nach Spanien.

In diesem Jahr steht wieder ein Wechsel an. Darvich drängt auf den Profi-Durchbruch – doch im Kader des FC Barcelona ist das nur schwer möglich. Es soll zurück nach Deutschland gehen. Doch nicht Borussia Dortmund, wieder an ihm interessiert, erhält den Zuschlag, sondern der VfB Stuttgart!

Stuttgart schnappt zu

Wie unter anderem „Sky“ und „Bild“ berichten, sei bei dem Transfer alles klar. Darvich werde einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Die Ablöse soll sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag belaufen. Letzte Details seien zu klären – doch auch der Medizincheck sei bereits absolviert.

Eine offizielle Verkündung des Deals dürfte also nicht mehr weit weg sein. Darvich hatte bereits früh in seiner Karriere für Aufsehen gesorgt, die U17 unter anderem als Kapitän zu EM- und WM-Sieg im Jahr 2023 geführt. Derzeit ist er Stammkraft in der U19 – natürlich wieder als Kapitän.

Borussia Dortmund: Transfers stocken

Damit bleibt festzuhalten, dass der Transfersommer des BVB, derzeit in den USA bei der Klub-WM, noch stockt. Mit Jobe Bellingham hat man sein Pulver erstmal verschossen. Jüngst holte man dann noch Patrick Drewes als neue Nummer 3 (hier mehr dazu erfahren).