Nach Hiobsbotschaft um Karaman! S04-Fans mit deutlichen Worten an Baumann

Kurz nach dem Trainingsstart regnete es gleich die erste dicke Hiobsbotschaft: S04-Kapitän Kenan Karaman hat sich beim Trainingsauftakt am Samstag (21. Juni) einen Anriss im Meniskus zugezogen. In der Folge musste der Routinier operiert werden und fällt so mehrere Wochen oder gar Monate aus.

Für Schalke stellt sich nun die Frage: Legt man auf dieser Position noch einmal nach oder sieht man sich gut aufgestellt. DER WESTEN hat sich bei den S04-Fans auf dem Vereinsgelände umgehört. Die Meinung der S04-Fans ist eindeutig.

Sollte S04 nach der Karaman-Diagnose nachlegen?

Karaman ist für Königsblau eigentlich nicht zu ersetzen. Der Kapitän war in den vergangenen zwei Jahren die Lebensversicherung des Revierklubs, er trug nahezu die gesamte Last auf seinen Schultern. Sowohl sportlich als auch menschlich wird er dem S04 in den kommenden Wochen enorm fehlen.

Wie blicken die Fans auf die Verletzung ihres Kapitäns? Sollten Frank Baumann und Co. auf dem Transfermarkt aktiv werden, um diesen Ausfall auffangen zu können? Die meisten Fans sagen: Ja! „Gut aufgestellt sind wir nicht – vor allem nicht ohne Karaman. Es klingt hart, aber man kann recht froh sein, dass es jetzt passiert und nicht in der Saison, dann könnte man nicht mehr reagieren und der Ausfall wäre noch bitterer. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, nachzulegen. Das sollten wir auch tun“, betonte ein Fan gegenüber DER WESTEN.

++ Transfer-Hammer! FC Schalke 04 vor dickem Geldregen ++

„Aus den Erfahrungen der letzten Jahre würde ich sagen, dass wir ohne Karaman in der Offensive überhaupt nicht gut aufgestellt sind. Aber letztlich müssen das die Verantwortlichen beurteilen. Vielleicht hat der neue Trainer ja auch einen spannenden Plan“, so ein anderer Fan.

Knappen-Fans fordern weitere Neuzugänge

„Die ein oder andere Position ist definitiv noch vakant und sollte besetzt werden – auch in der Offensive. Die Verletzung von Karaman verdeutlicht dies jetzt noch einmal“, erklärte ein weiterer Schalke-Anhänger. Viele Fans wünschen sich also, dass Baumann und Co. auf dem Transfermarkt aktiv werden und die Lücke von Karaman füllen.

Weitere News:

Allerdings ist auch klar: Abgesehen von Karamans Gesundheitsstatus muss sich bei Königsblau noch einiges tun. Der Fokus der S04-Bosse liegt derzeit auf der Defensive. Doch spätestens, wenn mit Moussa Sylla der andere Offensiv-Star den Verein verlassen hat, muss auch in der Offensive nachgerüstet werden.