FC Schalke 04: Sylla-Interessenten enthüllt – doch es gibt ein großes Problem

Beim Trainingsstart des FC Schalke 04 vor über 3.000 Zuschauern fehlte Moussa Sylla noch. Der Stürmer befindet sich derzeit im Urlaub, da er noch vor einigen Wochen mit der malischen Nationalmannschaft unterwegs war und einige Tage frei bekam, um sich zu erholen.

In den kommenden Tagen wird er beim FC Schalke 04 zurückerwartet. Ob er allerdings bei den Königsblauen auch in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird, ist zu bezweifeln. Der Stürmer soll den Verein für viel Geld verlassen. Jetzt wurden die ersten Interessenten enthüllt, die auch Angebote abgeschickt haben. Und genau hier gibt es ein Problem für S04.

FC Schalke 04: Erste Angebote für Sylla

Gemeinsam mit Kenan Karaman hatte Moussa Sylla beim FC Schalke 04 einen großen Anteil daran, dass in der vergangenen Saison die Katastrophe mit einem Abstieg verhindert werden konnte. Der Stürmer kam erst im Sommer 2024 zum Team, wurde mit 16 Toren zum besten Torschützen und könnte dem S04 jetzt viel Geld einbringen.

Das ist nämlich der Plan der Verantwortlichen, die Sylla in den nächsten Wochen und Monaten bei einem neuen Klub unterbringen wollen, der kräftig dafür zahlen soll. Geht es nach den Knappen, soll es am besten eine hohe einstellige Millionensumme sein. Nachdem es in den vergangenen Wochen ruhiger um den Stürmer wurde, gibt es jetzt wieder Aufregung.

Der „Kicker“ berichtet, dass dem Zweitligisten mittlerweile erste Angebote für Sylla vorliegen. Die „Bild“ wird sogar konkreter und nennt dabei den Paris FC aus Frankreich, sowie einige unbekannte Klubs aus Spanien und Deutschland, die den Schalke-Stürmer haben wollen.

Klubs wollen keine hohe Ablösesumme zahlen

An sich ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass das Interesse am 25-Jährigen da ist. Doch bitter für den FC Schalke 04: Bislang soll keiner der Vereine bereit sein, die vom FC Schalke 04 aufgerufene Ablösesumme zu zahlen. Diese soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Die Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann, Sportdirektor Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga werden hoffen, dass ein Sylla-Verkauf schnell über die Bühne geht. Schließlich will S04 noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Darüber würde sich auch Neu-Trainer Miron Muslic freuen.