Vogue-Chefin zieht die Reißleine – es ist das Ende einer Ära

Ein Kapitel der Modegeschichte geht zu Ende: Anna Wintour, seit 1988 Herz und Gesicht der US-Vogue, kündigte am Donnerstag (26. Juni) ihren Rücktritt als Chefredakteurin an. Obwohl sie diese Rolle aufgibt, bleibt die 75-Jährige weiterhin im Verlag Condé Nast aktiv – denn ihr Stehvermögen in der Branche ist ungebrochen.

Bei ihrem Abgang lobte der Verlag ihre neue Rolle: Sie übernimmt weiterhin Positionen als Global Chief Content Officer und Global Editorial Director der Vogue. Damit behält Anna Wintour maßgeblichen Einfluss auf die Marke und bleibt wichtige Führungskraft des Hauses.

Anna Wintour verabschiedet sich als Vogue-Chefredakteurin

Auf dem offiziellen Instagram-Account wird ein Bild mit Vogue-Chefredakteurin im Vordergrund gemeinsam mit ihrem Team veröffentlicht.

„‚Jeder, der in einem kreativen Bereich tätig ist, weiß, wie wichtig es ist, sich in seiner Arbeit ständig weiterzuentwickeln“, erklärte Wintour am Donnerstag (26. Juni). „Meine größte Freude ist es, der nächsten Generation von leidenschaftlichen Redakteuren dabei zu helfen, das Feld mit ihren eigenen Ideen zu stürmen.“

Ende einer Ära – mit Blick aufs große Ganze

Anna Wintour trat 1988 die Nachfolge von Grace Mirabella an und veränderte die Vogue grundlegend. Gleich ihr erstes Cover-Statement setzte ein Zeichen: Zum ersten Mal trug ein Model Jeans auf dem Titel, damals Michaela Bercu vor der Kamera von Peter Lindbergh. Wer sonst nicht an Wandel glaubt, kann nicht ignorieren, was Wintour seitdem bewegte. Ihre Ära war geprägt durch innovative Cover und Kult-Stars – und bekannt für ihren streng-direkten Führungsstil. Hollywood verewigte sie durch Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“, wie „Spiegel“ berichtet.

Anna Wintour war nicht nur Entscheiderin – sie prägte eine ganze Branche. Vom Cosplay mit Designer-Jeans bis zum globalen Wandel: Sie machte die Vogue zur Kulturgröße, holte Stars von Michelle Obama bis Beyoncé auf das Cover und etablierte die Met Gala als ultimativen Mode-Event. Doch ihr Stil war kontrovers – nicht nur wegen Ecken und Kanten, sondern auch wegen Debatten um Diversität und Modernisierung.

Der Rücktritt von Anna Wintour beendet eine der legendärsten Chefredakteurinnen-Äras der Modebranche. Doch anstatt abzutreten, wechselt sie lediglich die Spielposition – von der Tagesausgabe zur globalen Steuerung. Ihre Handschrift, ihr Einfluss und ihr Stil bleiben gewahrt. Wer ihre Nachfolge antreten soll, ist bisher noch nicht bekannt.