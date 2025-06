Robbie Williams meldet sich kurz nach Auftritt in Gelsenkirchen – er fällt ein klares Urteil

Robbie Williams feierte am Mittwochabend (25. Juni) seine Rückkehr auf Schalke! In der ausverkauften Veltins-Arena durften Ohrwurm-Klassiker wie „Let me entertain you“ oder „Angels“ nicht fehlen. Dabei mussten die Fans aber auch den ein oder anderen Gag über Gelsenkirchen oder Schalke über sich ergehen lassen.

Auch wenn der Name Gelsenkirchen dem britischen Superstar nur schwer über die Lippen ging und er sich ans Publikum gewandt fragte, wer sich „diesen Namen ausgedacht“ hat (DER WESTEN berichtete), so konnten ihm die Fans seine Versprecher schnell verzeihen. Nur einen Tag später meldete sich Robbie Williams auf Facebook aber mit deutlichen Worten bei seinen Besuchern.

Robbie Williams wird nach Gelsenkirchen-Auftritt deutlich

Dabei ließ der Britpop-Star in einem Statement bei Instagram keinen Zweifel daran, was für eine gute Zeit er in Gelsenkirchen hatte. Darin heißt es ins Deutsche übersetzt: „Ich hab es geliebt Gelsenkirchen und ich freue mich, zurück in Deutschland zu sein. Wir sehen uns bald wieder. Rob x.“ Worte, die in Gelsenkirchen runter wie Öl gehen, nachdem englische Fans bei der EM 2024 die Ruhrpott-Stadt als „Shithole“ bezeichnet hatte (mehr dazu hier >>>). Das Urteil ihres Landsmanns sollte sich also deutlich davon unterscheiden.

+++ Robbie Williams leistet sich auf Schalke beinahe S04-Fauxpas – plötzlich hallt es Buhrufe +++

Kein Wunder, dass die Reaktion der Fans nach diesen emotionalen Worten nicht lange auf sich warten ließ. „Du warst spektakulär“, „Du bist der König des Entertainment“ oder „Habe die Show gestern geliebt. Danke für die Gruppen-Therapie. Wir werden alt mit dir werden“ war unter anderem nach nicht mal 20 Minuten in der Kommentarspalte zu lesen. Ein Mann fällte nach dem Urteil sogar ein noch deutlicheres Urteil.

„War bei weitem deine beste Show“

Alle guten Dinge sind sechs – so zumindest das Motto eines Fans, der tatsächlich zum sechsten Mal Robbie Williams live auf der Bühne gesehen hatte. Sein Urteil nach dem Gelsenkirchen-Konzert: „Es war mit Abstand deine beste Show.“

Diese Nachrichten könnten dich auch interessieren:

Sein Tourauftakt in Gelsenkirchen hätte also wohl kaum besser laufen können! Doch schon am 30. Juni geht es in Hannover weiter, dann wird Robbie die Heinz von Heiden Arena beehren. Und auch Leipzig, Berlin (2x), München und Frankfurt stehen noch auf seinem Tourplan.