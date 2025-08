Mallorca-Star Lorenz Büffel wird deutlich: „Existenz weiter absichern“

Mallorca-Partyschlager-Star Lorenz Büffel ist aus dem Ballermann-Kosmos nicht mehr wegzudenken. Seit vielen Jahren pendelt der 46-Jährige zwischen Hamburg und der Playa. Seinen größten Coup landete er 2016 mit dem Erfolgshit „Johnny Däpp“.

Nun betritt er ein neues, spannendes Terrain: Seine eigene Doku „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“ startet am 7. August um 22.15 Uhr bei Kabel 1. Außerdem ist es ihm aktuell sehr wichtig, die Zukunft im Blick zu behalten. Im Interview mit unserem Partnerportal „Schlager.de“ sprach er offen über seine Pläne. Sie haben nichts mit der großen Musikbühne zu tun.

Mallorca-Star Lorenz Büffel unterhält nun im Kabel Eins-Abendprogramm

Nicht mehr lange dauert es, bis der Mallorca-Star in seiner eigenen Doku bei „Kabel Eins“ zu sehen ist. Doch was erwartet die Zuschauer konkret? In den Episoden zeigt sich Lorenz Büffel nicht nur elektrisiert auf der Showbühne.

++ auch für dich interessant: Mallorca-Debakel von Florian Neuhaus geht viral: Es kommt, wie es kommen musste ++

Vielmehr bekommen die Zuschauer einen ganz anderen privaten Einblick. So zeigt „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“ Aufnahmen aus dem turbulenten Familienalltag des Mallorca-Stars.

Dabei sind selbstverständlich seine Ehefrau Emily und ihre beiden Söhne mit von der Partie. Wie auch auf ihren Social-Media-Kanälen werden sie in der Doku ihre Kinder frontal zeigen. Die Begründung? „Sie gehören natürlich zum Familienleben dazu, ganz klar!“, erklärt er gegenüber „Schlager.de“.

Die Serie offenbart einige Überraschungen

Auch ihr Umfeld steht dabei hinter ihnen. Und das nicht nur irgendwie, sondern voller Begeisterung. So berichtet der Mallorca-Star: „Wir zeigen uns so, wie wir sind und das finden die gut.“

Sehr nachdenklich zeigt sich der 46-Jährige im Interview, wenn es um seine Zukunft und Karriere geht. Ein bisschen davon wird auch in der Serie zu sehen sein. „Ich darf so viel verraten: ‚Der Büffel-Lorenz will seine Existenz weiter absichern und ein zweites Standbein aufbauen‘“, berichtet Lorenz Büffel.

Doch was genau hat er vor? Und warum kommt er ins Grübeln, wenn es um die kommenden Jahre seiner Bühnenkarriere geht? All das erfährst du im Artikel unseres Partnerportals „Schlager.de“: Hier kannst du es nachlesen.