„Goodbye Deutschland“-Stars planen Mega-Deal auf Mallorca – „Das ist die Zukunft“

Auf Mallorca einen Neuanfang wagen – für viele bleibt es ein Traum. Für Steff Jerkel und Peggy Jerofke ist es längst Realität. Seit über einem Jahrzehnt sind die beiden fester Bestandteil der TV-Doku „Goodbye Deutschland“ und haben sich auf der Baleareninsel ein beachtliches Standbein aufgebaut.

Im Mai 2021 eröffneten die beiden das „Tiki Beach“, eine Strandbar direkt an der Promenade von Cala Ratjada. Ein echter Touri-Hotspot, der inzwischen fest zum gastronomischen Inventar gehört. Doch der Start in die neue Saison steht unter keinem guten Stern. Es mangelt an Personalunterkünften, technische Probleme häufen sich und die Unsicherheit wächst.

„Goodbye Deutschland“-Stars haben irre Geschäftsidee

Inmitten dieser Herausforderungen denkt Steff einen Schritt weiter. Die neue Idee: der Kauf eines leerstehenden Hotels, um dort langfristig bezahlbaren Wohnraum für Mitarbeiter zu schaffen. Ein gewagter Plan, der aber Potenzial hat. Die Preisvorstellung? Satte eine Million Euro. Doch Steff zeigt sich entschlossen.

„Da habe ich gesagt: ‚Ey, das ist doch einfach die Zukunft‘“, so der Unternehmer, der trotz Rückschlägen – wie der kürzlichen Schließung seiner Sportsbar – nicht ans Aufgeben denkt. Ein Gespräch mit einem Immobilienmakler bringt den Stein ins Rollen. Günstiger Wohnraum auf Mallorca ist schließlich Mangelware. Steff will nun diese eine Marktlücke nutzen.

„Goodbye Deutschland“-Stars planen für die Zukunft

Die erste Besichtigung des Hotelobjekts verläuft allerdings ernüchternd. „Da hat Peggy natürlich Kopfschmerzen bekommen, weil das komplett schrott ist“, schildert Steff trocken. Doch er bleibt pragmatisch. 34 Zimmer bietet das Gebäude und für ihn zählt vor allem die Substanz. „Jeder würde dir das aus der Hand reißen“, ist er überzeugt.

Für Steff ist klar, dass das Hotel echtes Potenzial für seine Zukunft hat und auch seine Mitarbeiter davon profitieren würden. In fünf Jahren möchte er die Gastronomie an den Nagel hängen und sich voll und ganz der Immobilienbranche widmen.

Ob der Traum vom eigenen Hotel Wirklichkeit wird, zeigt sich in den neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“ auf Vox oder vorab in der RTL+-Mediathek.