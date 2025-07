Andreas und Caro Robens kaufen Villa – und beschweren sich über Mietpreise

Die VOX-Doku „Goodbye Deutschland!“ entführt ihre Zuschauer auf die Balearen und Kanarischen Inseln, wo sich deutsche Auswanderer neue Existenzen aufbauen. Diesmal liegt der Fokus auf Mallorca und den Kanaren, wo nicht nur die Sonne heller scheint, sondern auch die Sorgen der Auswanderer präsent sind. Besonders die Robens stehen im Zentrum der Folge.

Sie haben auf Mallorca eine neue Villa gekauft, nachdem ihr ehemaliger Vermieter die Mietpreise erheblich erhöht hatte. Ein vermeintliches Paradies wird mit den bekannten Problemen des deutschen Immobilienmarkts konfrontiert, wie die Zeitschrift „Focus online“ berichtet.

Die Robens erfahren neue Herausforderungen

Andreas und Caro Robens berichten stolz von ihrer gerade erworbenen Villa. Gekauft haben sie das Haus, nachdem ihr vorheriger Vermieter die Mieter verdoppeln wollte. „Mir gehört jetzt ein Stück von Mallorca!“, verkündet Andreas. Die steigenden Mieten auf der Insel stellen ein großes Problem dar.

Die Villa der Robens wurde zudem erst nach Vertragsunterzeichnung von einem Bauexperten geprüft – ein Vorgehen, das in Deutschland unüblich wäre. Der Auswanderer beklagt sich mit den Worten: „Wenn da nicht ein Riegel vorgeschoben wird, werden wir hier keine Arbeiter mehr kriegen aus dem Ausland, und die Einheimischen werden keine Wohnung mehr bekommen.“ Mit seinen Worten möchte der Auswanderer auf die immer größer werdenden Probleme auf der Insel aufmerksam machen.

Auswanderung mit Schwierigkeiten

Mallorca und die Kanaren bieten nicht nur bessere Wetterbedingungen, sondern auch die Möglichkeit eines Neuanfangs – trotz ähnlicher Probleme wie in Deutschland. „Goodbye Deutschland!“ zeigt, wie Herausforderungen gemeistert werden und wie Menschen an ihnen wachsen. Die Robens sind ein Beispiel für Auswanderer, die trotz Hindernissen ihre Träume weiterverfolgen. Doch nicht jeder bleibt in der Ferne glücklich.

„Goodbye Deutschland!“ beweist, dass Herausforderungen und Umzüge überall Teil des Lebens sind – ob auf Mallorca, Gran Canaria oder in der Heimat. Geschichten wie die der Robens erinnern daran: Auch im Paradies gibt es Schwierigkeiten, aber mit Mut und Zusammenhalt ergeben sich oft neue Perspektiven.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.