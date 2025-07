Veränderung! „Goodbye Deutschland“-Stars Andreas und Caro Robens fassen Entschluss auf Mallorca

Es ist ein mutiger Schritt bei den „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens. Nach Jahren auf Mallorca und dem Aufbau ihres Fitness-Imperiums steht für die beiden ein Neuanfang bevor. Die Kult-Auswanderer ziehen auf der Sonneninsel um. Raus aus der Mietwohnung, rein ins Eigenheim. Doch kaum sind die Koffer gepackt, beginnt der Stress: Alte Möbel, volle Kleiderschränke, unterschiedliche Vorstellungen.

Und dann wäre da noch ein unerwarteter Mitbewohner, der sich hartnäckig weigert, auszuziehen.

„Goodbye Deutschland“-Stars ziehen um

Was als fröhlicher Tapetenwechsel geplant war, entpuppt sich schnell als eine echte Belastungsprobe. Und das nicht nur für die Beziehung, sondern auch für die Nerven. Nach einer drastischen Mieterhöhung durch ihren bisherigen Vermieter fassen die Robens eine klare Entscheidung: Jetzt oder nie. Für eine mittlere sechsstellige Summe erwerben sie ein großzügiges Anwesen auf Mallorca mit Pool, Garten und jeder Menge Platz.

Doch bevor die Umzugskartons überhaupt ins neue Haus kommen, beginnt der erste Streitpunkt: Was darf mit, was kann weg? Andreas bringt es auf den Punkt: „Bei jedem Umzug das Gleiche. Caro hat Sachen, die ich aus einer Wohnung raushole und direkt wieder in die nächste schleppen muss.“ Caro sieht das anders – sie würde am liebsten seine Sachen entsorgen.

Nerven liegen blank bei den Robens

Andreas spielt sogar mit dem Gedanken, vorübergehend ins Hotel zu ziehen – einfach, um dem Trubel zu entkommen.

++ auch interessant: „Goodbye Deutschland“-Star Oksana mit ernsten Worten – „Leben für immer verändert“ ++

Als wäre das nicht genug, sorgt auch das neue Domizil selbst für Unruhe. Angeblich sollen noch alte Energien der Vorbesitzer im Gemäuer spuken. Für Caro ein klarer Fall: Ein Schamane muss her.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Während sich die Gemüter langsam beruhigen, bleibt das To-do-Pensum gigantisch: Fensterläden müssen erneuert, Mauern gestrichen, neue Pflanzen gesetzt und das Haus liebevoll dekoriert werden. Doch trotz aller Turbulenzen ist für die Robens klar: Sie ziehen das durch.

Ob sich alles klärt, erfahren Zuschauer in der aktuellen Folge von „Goodbye Deutschland“ am Montagabend (28. Juli). Im Anschluss ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.