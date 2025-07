Katja Krasavice über Männer: „Für Sex und Geld sind die gut“

Katja Krasavice sorgt einmal mehr für Diskussionen mit einem klaren Statement zum Thema Kinder und Familienplanung. Die Rapperin machte via Instagram deutlich, dass sie für sich keinen eigenen Nachwuchs plant. Stattdessen setzt sie sich dafür ein, bedürftige Kinder, die Unterstützung benötigen, zu fördern.

Eine Studie, die prognostiziert, dass bis 2030 etwa 45 Prozent der Frauen zwischen 25 und 44 Jahren Single und kinderlos bleiben werden, brachte sie zu ihrer Stellungnahme. Katja Krasavices Kommentar dazu beinhaltet klare Worte über die Rolle der Frauen in der heutigen Gesellschaft.

Katja Krasavice: Frauen sollen selbst entscheiden

Katja Krasavice begrüßt RTL zufolge die gesellschaftlichen Veränderungen. „Schön, dass viele Frauen aufwachen!” Für sie steht fest, dass sie keine Kinder bekommen möchte. „Lieber gebe ich mein Geld für andere Kinder, die Hilfe brauchen, als wie eine Egoistin ein weiteres Kind in so eine dreckige Welt zu setzen!” Sie richtet ihre Kritik direkt an Männer: „Wir Frauen sind nicht mehr dumm. Wir haben 2025. Fast alle von uns wollen keine Kinder mehr für euch austragen.” Ihre Aussage ist dabei vor allem eine starke Botschaft für die Selbstbestimmung von Frauen.

In ihrer Instagram-Story macht Katja Krasavice nochmals klar: „Ich bin definitiv raus, was Kinder kriegen angeht.” Sie wolle lieber anderen helfen, statt selbst Mutter zu werden. „Es gibt viel zu viele Kinder, die leiden. Jetzt in diesem Moment auf unserer Welt und die brauchen Hilfe.” Dabei spricht sie auch über ihre Ansichten zu Männern: „Für Sex und Geld sind die gut (kann ich aber auch alles alleine besser am Ende). Aber alles andere muss nicht sein.” Ihre Worte zeigen einmal mehr ihre radikale, aber ehrliche Haltung.

Einsatz für Kinderrechte

Katja Krasavice macht sich immer wieder stark für Kinder in Not. Im Dezember 2024 kritisierte sie Prominente während des Charity-Events „Ein Herz für Kinder“. Gerade Politiker wie Christian Lindner und Markus Söder standen im Fokus ihrer Kritik. Ihre geringe Spendenbereitschaft von 2.000 Euro für den guten Zweck ging ihr gegen den Strich. Katja Krasavice forderte, Menschen mit mehr Geld müssten mehr Verantwortung übernehmen.

„Die Sendung geht einfach darum, großherzig zu sein. Und ich weiß nicht, mit welchem Gewissen man sich die Lage in Deutschland angucken kann, die Familien in Deutschland angucken kann – und wie die Kinder leiden. Und dann wirklich zu sagen ja, 2.000 Euro. Ich könnte weinen. Das macht mich wirklich traurig”, erklärte Katja Krasavice im RTL-Interview. Sie betonte, dass sie selbst reich ist, aber nicht geizig.

Mit ihren provokanten, aber ehrlichen Statements zeigt Katja Krasavice, dass sie ihre Reichweite nicht nur für Unterhaltung nutzt, sondern auch, um wichtige Themen anzusprechen. Ihr Einsatz für hilfsbedürftige Kinder und ihre kritische Haltung zu gesellschaftlichen Normen machen sie zu einer der authentischsten Stimmen ihrer Generation.

