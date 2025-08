Mega-Neuerung bei Schalke – Hertha! TV-Zuschauer staunen nicht schlecht

Es war eine ungewohnt kurze Saisonpause für die Fans und Vereine der 2. Bundesliga. Umso größer war die Freude beim Saisonauftakt zwischen Schalke und Hertha am Freitag (1. August).

Genauso wie in der Bundesliga gibt es auch in der 2. Liga einige Neuerungen für die Stadionbesucher und auch die Fernsehzuschauer. Ein erstes Mal konnten es die Fans bei der Partie Schalke – Hertha live erleben.

Schalke – Hertha: TV-Neuerung zum Auftakt

Neue Saison, Neuerungen auch für die Fans. Die Begegnung zwischen Schalke und Hertha beginnt unter leicht veränderten Bedingungen. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat fünf Neuerungen bekanntgegeben, die teilweise auch die Fans im Stadion betreffen. Aber auch TV-Zuschauer konnten beim Auftakt staunen.

In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit ist die „RefCam“ häufiger zum Einsatz gekommen – beispielsweise bei Topspielen der Bayern gegen den BVB. So war es jetzt auch beim Zweitliga-Auftakt der Schalker gegen die Berliner der Fall gewesen.

Der Unparteiische, in dem Fall Richard Hempel, hat eine kleine Spezialkamera, die er an sich trägt. Dort ist immer wieder ein Mitschnitt aus der Perspektive des Schiedsrichters zu sehen.

Schiri-Kamera bei Auftaktspiel

Dieser Mitschnitt werde „bei ausgewählten Spielen für die Berichterstattung zur Verfügung stehen“, erklärte die DFL. Zum Liga-Auftakt Schalke gegen Hertha hat es sich dabei bestens ergeben, weshalb die TV-Zuschauer bei Sky und Sat.1 sich besonders über die neue Perspektive aus dem Spiel freuen durften. In den sozialen Netzwerken gab es viele positive Reaktionen dazu.

Das ist aber nicht die einzige Neuerung für die neue Fußball-Saison 2025/26. So werden die zuletzt in ausgewählten Stadien getesteten Durchsagen, bei denen Schiedsrichter Videobeweis-Entscheidungen erklären, künftig in allen Stadien der 1. und 2. Liga eingeführt.

Eine weitere Neuheit ist die halbautomatische Abseitstechnologie, mit der mögliche Abseitspositionen schneller überprüft werden sollen. „Sie wird ab Saisonstart auch die Arbeit der Schiedsrichterteams in der Bundesliga und 2. Bundesliga erleichtern, indem sie bei der beschleunigten Überprüfung potenzieller Abseitsstellungen im Rahmen von Torerzielungen hilft“, schreibt die DFL. Weitere Neuerungen kannst du hier nachlesen.