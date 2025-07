Nach Rheinkirmes-Unglück – Cranger Kirmes mit klarer Ansage zum Feuerwerk

Am 18. Juli sollte die Rheinkirmes in Düsseldorf mit einem spektakulären Abschluss-Feuerwerk für Gänsehaut sorgen. Doch plötzlich wurde aus dem Feier-Highlight ein absoluter Schock-Moment. Eine Rakete explodierte mitten in einer Menschenmenge (>>> DER WESTEN berichtete).

Ganze 19 Menschen wurden verletzt, darunter auch drei kleine Kinder. Nach diesem Drama in Düsseldorf werden die Veranstalter der Cranger Kirmes deutlich: Wird das traditionelle Feuerwerk in diesem Jahr stattfinden?

Nach Drama in Düsseldorf: Gibt es ein Feuerwerk an der Cranger Kirmes?

Trotz der Panik und des Chaos vor Ort bekamen Feuerwehr und Rettungskräfte mit rund 80 Helfern die Lage schnell unter Kontrolle und brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Interessanterweise lief das Feuerwerk anfangs einfach weiter – viele Besucher bekamen von dem Unglück gar nichts mit. Die Veranstalter entschieden erst, die Kirmes abzubrechen, als die Tragödie sichtbar wurde.

Die Ursache? Bisher noch ein Rätsel. Auch der Veranstalter der Cranger Kirmes zeigt sich tief betroffen und spricht den Opfern ihr herzliches Mitgefühl aus. „Wir wünschen allen Betroffenen eine rasche Genesung und eine gute Verarbeitung des erlittenen Schocks“, erklärt Eduard Belker, Leiter des Fachbereichs öffentliche Ordnung in Herne.

Gleichzeitig kündigt er an, das bewährte Sicherheitskonzept für die Feuerwerke der Cranger Kirmes vor dem Hintergrund der Ereignisse in Düsseldorf noch einmal intensiv zu überprüfen.

Doch jetzt stellt sich die wichtigste Frage: Findet das Feuerwerk an der Cranger Kirmes überhaupt statt? Immerhin ist das Eröffnungs- (1. August) und das Abschlussfeuerwerk (10. August) für viele das absolute Highlight. Nun, Stand jetzt, können die Fans der Kirmes in NRW aufatmen.

Situation ist anders – Konzept wird angepasst

Denn das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk am 1. August sowie das Abschlussfeuerwerk am 10. August auf der Cranger Kirmes sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. „Bei uns in Crange gibt es eine grundlegend andere Situation als in Düsseldorf“, betont Belker weiter.

Das Feuerwerk wird auf der gegenüberliegenden Kanalseite gezündet. Auf einem nicht öffentlich zugänglichen Gelände, das durch den Rhein-Herne-Kanal vom Kirmesplatz getrennt ist.

Darüber hinaus werden weitere Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Die Feuerwehr Herne richtet während der gesamten Kirmeszeit an zwei Standorten zusätzliche Wachen ein und stellt an den Feuerwerksabenden eine ergänzende Brandsicherheitswache bereit.

Außerdem bekräftigt der Deutsche Schaustellerbund die Bedeutung von Feuerwerken als Kirmes-Tradition. Betont aber auch, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen muss.

Es bleibt also abzuwarten, ob das Sicherheitskonzept der Cranger Kirmes nach den finalen Abschlussbewertungen noch angepasst werden muss …