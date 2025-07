Nach K.O.-Tropfen-Verdacht auf Rheinkirmes – Veranstalter von Cranger Kirmes reagiert

Bierzelte und zahlreiche Fahrgeschäfte locken jedes Jahr tausende Besucher zu der Rheinkirmes. Doch in diesem Jahr trüben drei beunruhigende Vorfälle die Feststimmung. Am 12. Juli 2025 rückte nämlich die Polizei zu einem beunruhigenden Vorfall auf der Düsseldorfer Rheinkirmes aus.

Drei Frauen meldeten sich unabhängig voneinander mit Symptomen, die auf den möglichen Einsatz von K.O.-Tropfen hindeuten. Hat dieser Vorfall nun Auswirkungen auf die Cranger Kirmes? Die Veranstalter werden gegenüber DER WESTEN deutlich …

Nach K.O. -Tropfen-Verdacht in Düsseldorf – Cranger Kirmes zieht Konsequenzen

Vielen ist bereits klar, dass K.O.-Tropfen als besonders perfide Methode gelte. Immerhin sind sie farb- und geruchlos, sowie kaum wahrnehmbar im Getränk – doch schon nach wenigen Minuten wirken sie: mit Schwindel, Übelkeit oder plötzlicher Benommenheit.

Häufig kommt es im Anschluss zu sexuellen Übergriffen oder Diebstählen. Die Opfer erinnern sich oft an nichts mehr.

++ Kurz vor Start der Cranger Kirmes wird es bekannt – das gab’s noch nie bei einem Volksfest in Deutschland ++

Was genau auf der Rheinkirmes in Düsseldorf passiert ist, ist noch unklar. Die Veranstalter der Cranger Kirmes in Herne nehmen das Thema ernst und treffen gezielt Maßnahmen, um die Besucher zu schützen. Zwar gibt es keine „speziellen Sicherheitskonzepte oder Maßnahmen“, dennoch wurden Schritte unternommen, um die Besucher zu schützen.

So betonten die Veranstalter der Cranger Kirmes gegenüber DER WESTER: „Allerdings wurde jeder Schausteller, der einen Ausschankbetrieb führt, für dieses Thema sensibilisiert.“

Veranstalter werden deutlich – das sollte man niemals tun

Und weiter: „Grundsätzlich gilt: Getränke, aber auch Zigaretten oder sonstige Konsumgüter nicht unbeaufsichtigt zu lassen und nicht aus ‚unbekannter Quelle‘ zu sich zu nehmen.“

Und nicht nur die Schaustellerinnen und Schausteller wurden im Vorfeld für das Thema sensibilisiert – „es wurden auch in der Polizei- und DRK-Wache direkt auf dem Kirmesgelände Rückzugsorte für eventuell Betroffene eingerichtet.“

Mehr News:

Somit ist klar: Die Cranger Kirmes versucht, ihre Besucher bestmöglich zu schützen. Immerhin wollen die Fans Spaß haben, ohne sich Sorgen machen zu müssen.