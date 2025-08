„Princess Charming“: Nach den ersten Folgen wird es sichtbar

Am 24. Juli startete die fünfte Staffel der RTL-Show „Princess Charming“ und wirbelt seither die queere Welt auf. Zum ersten Mal ist die „Princess“ keine Unbekannte, Vanessa Borck (bekannt als @nessiontour) ist eine reichweitenstarke Influencerin und sucht in diesem Jahr vor laufenden Fernsehkameras nach der großen Liebe.

Am Donnerstag (31. Juli) stellte RTL+ die zweite Folge zum Streamen zur Verfügung. Wenige Tage später macht eine freudige Nachricht die Runde.

„Princess Charming“ feiert Erfolge

Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, kann sich der Staffelstart von „Princess Charming“ in diesem Jahr sehen lassen. In seiner Mitteilung zu den Reichweiten der Programmmarken in Kalenderwoche 30 schwärmt der Sender von dem „besten VOD-Start ever“ für die queere Datingshow. Das bedeutet einen beachtlichen Anstieg der Zuschauer im Vergleich zum vergangenen Jahr.

+++ „Princess Charming“ von Stalkerin verfolgt – „Mir wurde aufgelauert“ +++

Der diesjährigen „Princess“ Nessi folgen auf Instagram stolze 1.4 Millionen Menschen. Gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin Ina baute sie sich über die Jahre eine treue Community auf. Täglich teilt sie Einblicke in ihren Alltag und gemeinsame Stories mit ihrer kleinen Tochter Olivia. Die bereits vorhandene Reichweite der 28-Jährigen scheint der RTL-Sendung eine Steigerung der Reichweite eingebracht zu haben.

Steigerung im Vergleich zum Vorjahr

Die letzte Staffel im Jahr 2024 tauchte gar nicht erst in den Top 20 auf. Im Verlauf des Formats stiegen die Zahlen auf eine Wochen-Nettoreichweite von rund 280.000 an.

Zum Vergleich: Die aktuelle „Princess Charming“-Staffel startet hingegen bereits in der ersten Woche mit einer Wochen-Nettoreichweite von 431.000. Mit ihrer empathischen und charmanten Art scheint Nessi die Zuschauer bereits in den ersten Folgen begeistert zu haben.

Spitzenreiter ist „Princess Charming“ in der Kategorie Reality in der letzten vollen Juli-Woche jedoch nicht. „Prominent getrennt“ erfreut sich einer größeren Beliebtheit und hat bei RTL+ 872.000 Zuschauer erreicht. Dennoch befindet sich die queere Datingshow 2025 in Sachen Reichweite und Quoten auf einem sehr guten Weg.