„Princess Charming“ von Stalkerin verfolgt – „Mir wurde aufgelauert“

Seit vergangenem Donnerstag (24. Juli) ist es soweit und die fünfte Staffel von „Princess Charming“ startete bei RTL+. Influencerin Vanessa „Nessi“ Borck datet insgesamt 18 Frauen und hofft darauf, dass ihre ganz große Liebe dabei sein wird.

Nessi ist keine Unbekannte, als Influencerin @nessiontour unterhält sie ein Millionenpublikum. Doch jetzt wendet sich die 28-Jährige mit einer dramatischen Instagram-Story an ihre Fans, in der sie von einer Stalkerin erzählt.

„Princess Charming“ hat „große Angst“

Am Dienstag (22. Juli) fand die große Premiere von „Princess Charming“ in Berlin statt. Nessi zeigte sich überglücklich und feierte den Beginn einer aufregenden Zeit. Doch jetzt, knapp eine Woche später, meldet sie sich mit einer beunruhigenden Instagram-Story bei ihren Fans. Die Influencerin sagt: „Ich weiß nicht, wie ich diese Story anfangen soll. Ich bin am Zittern.“ Sie hält ihre Hand in die Kamera, die tatsächlich stark zittert.

Nessi erzählt: „Ich hatte ja schon mal im Podcast erzählt, dass ich jemanden habe, der mich gestalkt hat. Immer Geschenke geschickt hat und sowas.“ Sie dachte zunächst, dass es sich einfach um einen normalen Fan handeln würde. Doch „irgendwann hat das überhand genommen“, weshalb die Influencerin die Person angezeigt hat. Die Mutter einer kleinen Tochter gesteht: „Ich habe darüber noch nie so richtig geredet, weil ich Angst hatte. Große.“

Nessi möchte Personenschutz in Anspruch nehmen

Und es kommt noch schlimmer! Nessi berichtet, dass sie mittlerweile sogar mehrere Stalkerinnen hat und sagt: „Das ist so krass, ich komme damit gerade einfach gar nicht klar.“ Erst nach der Trennung von ihrer Ex-Partnerin Ina ging das Stalking los. Die Influencerin schreibt: „Mir wurde aufgelauert, sodass ich Stories teilweise sogar viel später hochgeladen habe, damit keiner weiß, wo ich gerade bin.“

Nessi gibt zu Bedenken: „Ich habe ja auch eine Tochter, ich muss mich ja auch schützen.“ Mittlerweile hat sie sogar Personenschutz angefordert. „Es ist so schlimm, wenn Menschen vor deiner Haustür stehen, wissen wo du wohnst, dich beobachten, gucken was du machst. Das ist so schlimm.“ In diesem Moment kann die „Princess Charming“ ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten und bricht in Tränen aus.

Zwischenzeitlich wurde Nessi sogar aufgelauert, um zu schauen, wer „Princess Charming“ gewonnen hat. „Das ist eine absolute Schattenseite vom Social-Media-Dasein“, gibt sie zu bedenken. Die Influencerin setzt sich jetzt zur Wehr und hofft auf rechtlichen Beistand.