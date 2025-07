Sylvie Meis macht trauriges Geständnis – „Das hat der Brustkrebs weggenommen“

Größere Bekanntheit erlangte sie aufgrund ihrer Ehe mit dem Profifußballer Rafael van der Vaart, über die Jahre hat sich Sylvie Meis eine eigenständige Karriere aufgebaut. Als Model, Influencerin und Moderatorin feiert die 47-Jährige große Erfolge.

Im Interview mit dem Sender RTL macht sie nun jedoch ein Geständnis, das ans Herz geht.

Sylvie Meis zeigt sich offen und ehrlich

Gewohnt fröhlich wirkt Sylvie Meis, als sie die RTL-Moderatorin während eines Unterwäsche-Fotoshootings in Empfang nimmt. Die Unternehmerin geht mit großen Schritten auf die 50 zu und gesteht, dass sie ihr Alter mittlerweile spürt. Sylvie berichtet: „Man muss die Energie schon ein bisschen mehr planen, wofür man sie ausgeben will. Das ist auch ein Learning, je älter ich werde.“

Die größte Rolle in ihrem Leben spielt der Sohn der Moderatorin. Damian ist mittlerweile 19 Jahre alt und steht auf eigenen Beinen. Sylvie erzählt: „Mein Sohn ist mein Ruhepunkt. Mit ihm kann ich mich sehr gut erholen, dann fühle ich mich sehr bei mir selbst. Die Gespräche, die ich mit ihm führe, geben mir so viel Power und das macht mich so stolz.“ Die Influencerin würde ihren Sohn gerne öfter sehen, Damian wohnt nämlich nicht mehr zu Hause. „Ich wünschte, ich würde jeden Morgen aufstehen und mein Damian sitzt unten am Tisch“, gesteht Sylvie.

Brustkrebsdiagnose und Kinderwunsch

Dann stellt die RTL-Moderatorin eine tiefgründige Frage: „Hättest du gerne mehr Kinder gehabt?“ Sylvie Meis antwortet offen und ehrlich: „Da war ein Punkt in meinem Leben, an dem ich gedacht habe: Ja! Aber das hat der Brustkrebs dann natürlich weggenommen von mir.“ Im Jahr 2009 bekam die Moderatorin die Diagnose Brustkrebs, es folgte eine herausfordernde Zeit.

„Was vor allem meine Krebsbehandlung in mir angefangen hat, ist, dass ich wirklich versucht habe, die perfektionistische Seite in mir immer weniger zu machen. (…) Erstmal dankbar sein, dass ich lebe. Dankbar, dass ich sehen konnte, wie Damian sein Abitur gemacht hat. Dankbar dafür, dass ich da bin.“ Sylvie gesteht außerdem, dass sie immer noch jeden Tag an die Krankheit denkt. Der Moderatorin ist anzusehen, dass sie die Erinnerungen nach wie vor belasten.

Mittlerweile hat sich Sylvie Meis vollständig von der Erkrankung erholt. Die Unternehmerin blickt optimistisch in die Zukunft und schenkt Frauen, die ähnliches durchmachen müssen, Hoffnung.