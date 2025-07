König Charles verkündet es persönlich – „Ihnen gebührt die größte Anerkennung“

Was für ein Finale! Am Sonntagabend (27. Juli) setzte sich das englische Frauenteam im Endspiel der UEFA Women’s Euro 2025 in Basel gegen Spanien durch – nach einer nervenaufreibenden Verlängerung und einem 3:1 im Elfmeterschießen. England ist damit Europameister und das blieb auch bei der Royal Family nicht unbemerkt.

Kurz nach dem historischen Sieg richtete König Charles eine emotionale Botschaft an das Team – und zwar höchstpersönlich via Instagram.

König Charles meldet sich persönlich zu Wort

In einem Instagram-Beitrag gratulierte König Charles der Mannschaft herzlich zum EM-Titel: „Seit mehr Jahren, als ich zurückdenken kann, singen die englischen Fans ‚Football’s coming home‘ – und jetzt kommt der Pokal wirklich nach Hause. Sie alle haben mit sportlichem Können und beeindruckender Teamarbeit diesen Satz wahr werden lassen. Dafür gebührt Ihnen die größte Anerkennung – von mir und meiner ganzen Familie.“

Und der Monarch legte noch nach: „Sie haben gezeigt, dass es keine Niederlage gibt, aus der man nicht einen Sieg machen kann – selbst wenn es kurz vor Schluss steht. Gut gemacht, Lionesses! Jetzt gilt es, 2027 die Weltmeisterschaft nach Hause zu holen.“

Auch William und Charlotte feiern mit

Ebenfalls stolz: Thronfolger Prinz William und Prinzessin Charlotte. Vater und Tochter hatten das Finale live im St. Jakob-Park in Basel verfolgt. William – als Präsident des englischen Fußballverbands FA – applaudierte begeistert, während die zehnjährige Charlotte an seiner Seite mitfieberte.

Anschließend teilten die beiden eine gemeinsame Instagram-Story und gratulierten den Lionesses überschwänglich.

„Was für ein Spiel! Ihr seid die Champions von Europa – und wir könnten nicht stolzer auf euch sein. Genießt diesen Moment!“ Unterzeichnet wurde die Botschaft sowohl von Tochter Charlotte, als auch von ihrem Papa William.

