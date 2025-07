König Charles III. schreibt Job aus – „Außergewöhnliche Arbeit für den Königshaushalt“

Eine einmalige Chance für Gartenliebhaber: König Charles schreibt die Stelle eines Gärtners für die weitläufigen Grünflächen des Buckingham-Palasts aus. Auf 39 Hektar warten 325 Wildpflanzenarten, ein Rosengarten, eine Blumenwiese und ein 156 Meter langes Blumenbeet auf königliche Pflege.

Neben den Pflanzen nutzen auch 25 Brutvogelarten das Areal. Die Gartenflächen gelten als „ummauerte Oase mitten in London“ und erfordern das ganze Jahr über hohe Aufmerksamkeit.

König Charles III. bietet spannende Privilegien

Die Stellenanzeige spricht der „Bild„-Zeitung zufolge von einer „außergewöhnlichen Arbeit für den Königshaushalt“, die „Stolz, Teil eines Teams im Herzen einer weltberühmten Institution zu sein“ verspricht. Zu den Benefits zählen eine Altersvorsorge, kostenlose Mittagessen und freier Eintritt in alle königlichen Gärten. Bewerber müssen jedoch strenge Anforderungen erfüllen, darunter ein „botanisches Diplom“, Kenntnisse über Gartengeräte und einen Führerschein für den Linksverkehr.

+++ Bitteres Netflix-Aus für Prinz Harry und Meghan – es geht um Millionen +++

Wer die Anstellung beim Monarchen anstrebt, sollte sich der Herausforderungen bewusst sein. König Charles gilt als sehr kritischer Vorgesetzter, der von seinen Mitarbeitern größtmögliche Perfektion verlangt. Ex-Mitarbeiter berichten, dass kleinste Fehler zu einer drastischen Reaktion führen können. „Bringen Sie diesen Mann nicht mehr in meine Nähe“, soll er über einen unzufriedenen Angestellten gesagt haben.

Kritischer Chef ohne Gnade

Innerhalb von drei Jahren kündigten 11 von 12 Gärtnern auf Highgrove, da das Arbeitsumfeld als toxisch beschrieben wird. König Charles verlangt kein geringes Maß an Hingabe, was viele Angestellte überfordert. Manche Bewerber scheitern sogar schon vor einem persönlichen Gespräch mit dem Monarchen, heißt es in der „Times“. Der Druck im Arbeitsalltag scheint enorm hoch zu sein.

Die Vergütung für den Gärtnerjob entspricht den Anforderungen der Stelle jedoch nicht. Laut Palasthomepage liegt das Jahresgehalt bei 32.000 Pfund (36.720 Euro) für eine 39-Stunden-Woche. Immerhin wird eine Unterkunft gestellt. Wer jedoch seine Faszination für König Charles, den Buckingham-Palast und royalen Glanz bewahren möchte, sollte die Entscheidung bedacht treffen. Die Arbeit beim König bringt wohl einige Herausforderungen mit sich.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.