Camping-Kumpel steigen auf die Waage – was sie sehen, gefällt ihnen gar nicht

Für viele Deutsche gehört der Camping-Urlaub fest zu den jährlichen Sommerplänen. Das große Interesse an dem Urlaub im Freien scheint auch der Sender RTL2 bemerkt zu haben und widmet Camping-Freunden eine ganze Sendung.

In „Bella Italia“ werden Urlauber auf dem Marina di Venezia, dem größten Camping-Platz in ganz Europa, begleitet. Nur wenige Kilometer von Venedig entfernt wollen auch Sascha und Dennis entspannte Stunden verbringen. Doch dann macht ihnen ein Schreckmoment auf der Waage beinahe einen Strich durch die Rechnung!

Camping-Urlaub mit Diätwunsch

Am Montag (28. Juli) zeigt RTL2 die „Bella Italia“-Folge „Sixpack statt Plautze“. Die besten Freunde Sascha und Dennis haben einen Männerurlaub auf dem Campingplatz geplant. An Erholung, Bier und gutes Essen denken die Camping-Kumpel jedoch kaum, denn sie haben sich ein Ziel gesetzt. Sascha berichtet: „Dennis und ich haben festgestellt, dass wir, wenn wir hier sind, jedes Mal ein bisschen schwerer, runder und pummeliger zurückkommen.“ Aus diesem Grund wollen die beiden in diesem Urlaub eine strikte Diät einhalten.

Doch vorher geht es für die besten Camping-Freunde auf die Waage. „Gehen wir mal gucken, was die harte Realität ist“, gibt Sascha von sich. „Das Schlimmste wird für mich sein, auf das leckere Essen hier zu verzichten. Ich würde jetzt am liebsten schon eine Spaghetti Bolognese holen“, prophezeit Dennis direkt zu Beginn. Er findet jedoch auch: „Jetzt bin ich einfach nur noch dick und fühle mich auch etwas unwohl.“

Sascha und Dennis blicken der Wahrheit ins Gesicht

Sascha traut sich zuerst auf die Waage. Bei einer Größe von 192 cm bringt er 110 Kilogramm auf die Waage. Der Camping-Fan ist schockiert und sagt: „Oh no! Wir lassen das…“ Bei seiner Größe wären 18 Kilogramm weniger ideal. „Ist schon ein bisschen mehr, als ich gedacht habe“, gesteht er. Auch Dennis ist mit seinem Ergebnis alles andere als zufrieden. Bei einer Größe von 180 cm wiegt er 106 Kilogramm. Sascha bekräftigt: „Irgendwann steht man vor dem Spiegel und denkt so: Jetzt wäre es gut, etwas darauf zu achten.“

Die Camping-Kumpel wollen ab sofort auf ihre Ernährung achten und kaufen noch am selben Tag im lokalen Supermarkt ein. Am Abend bereiten sie dann eine Gemüsepfanne mit Fleisch zu. Während ihres Urlaubs auf dem Marina di Venezia möchten sich Sascha und Dennis nun richtig ins Zeug legen.