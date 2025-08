RTL hat Grund zum Jubeln: Mega Sport-News für den Sender

Schalke gegen Hertha (2:1): Für Sat. 1 hätte es wohl kaum einen besseren Auftakt in die neue Zweitligasaison geben können. Doch auch RTL durfte über starke Quoten am ersten Zweitliga-Wochenende jubeln. Fußball im Free-TV zahlt sich aus.

Allein der Season-Opener erzielte bei Sat.1 über 15 Prozent Marktanteil. Auch bei Sky gab es positive Zahlen. Die Sky-Konferenz am Samstag erreichte zweistellige Marktanteile, das Topspiel am Abend schnitt solide ab. Bielefeld gegen Düsseldorf übertraf in der Reichweite auf RTL die Samstagabendspiele von Sport1 aus der letzten Rechteperiode.

Am Sonntag lief die Sky-Konferenz zusätzlich bei RTL im Free-TV. In der ersten Halbzeit schauten 12,3 Prozent zu, in der zweiten 10,6 Prozent. Im Free-TV erreichte die Konferenz bis zu 0,97 Millionen Zuschauer. Jedoch beeinflusste die RTL-Übertragung auch die Sky-Einschaltquoten, da diese mit durchschnittlich 450.000 Zuschauenden niedriger waren.

Insgesamt sah etwa jeder fünfte Fernsehzuschauer am Sonntagmittag die Zweitliga-Spiele. Allerdings werden Nutzer in Sportsbars oder per Mobilstreaming nicht erfasst. RTL spielte am Sonntag eine zentrale Rolle in der Übertragung. Denn die Partien fanden breitere Aufmerksamkeit, zeigten aber auch Potenzial für bessere Ergebnisse im Zusammenspiel mit Sky.

Formel-1-Übertragung bei Sky

Parallel zur zweiten Liga lief die Formel 1 in Ungarn. Sky übertrug das Rennen exklusiv und erzielte 0,70 Millionen Zuschauer. Besonders erfolgreich war die Formel 1 bei den 14- bis 49-Jährigen mit 14,6 Prozent Marktanteil. RTL blieb hier außen vor.

Im August kehrt die Formel 1 in Zandvoort zurück und auch RTL hält weitere Zweitliga-Rechte für die gestartete Saison (mehr dazu hier). Für den TV-Sender könnte das zum Erfolgskonzept werden.

