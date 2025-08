Schon gewusst? ZDF deckt es für Kunden von Edeka, Aldi und Co. auf

Mit Käpt’n Iglo und seinen leckeren Fischstäbchen sind wohl die meisten Kinder in Deutschland heutzutage groß geworden. Tatsächlich wurde der Käpt’n zu einer regelrechten Werbeikone und machte die Iglo-Tiefkühlgerichte zu einem großen Erfolg bei Edeka, Aldi und Co.

Diese Kunden werden bei der neuesten ZDF-Doku jedoch aufmerksam. Am Montag (25. August) strahlt das ZDF um 18 Uhr die Dokumentation „Besseresser: Die Wahrheit über Iglo“ aus. In dem Beitrag untersucht Lebensmittelexperte Sebastian Lege die Produkte von Iglo und deckt die Geheimnisse hinter diesen auf. Wer sich bis dahin nicht gedulden will, kann die ZDF-Doku bereits in der Mediathek schauen.

Edeka, Aldi und Co.: Geschichte der Iglo-Fischstäbchen

In der ZDF-Dokumentation können die Kunden von Edeka, Aldi und Co. mehr über die Geschichte des Unternehmens erfahren – immerhin hat Iglo mittlerweile einen regelrechten Traditionsstatus. Die berühmten Fischstäbchen gibt es sogar seit 1961 auf dem deutschen Markt. Ein weiterer großer Erfolg von Iglo: Der Rahmspinat „mit dem Blubb“, der ebenfalls seit 1961 erhältlich ist. Doch um den besonderen Geschmack des Spinats zu erreichen, reicht nicht nur Spinat. In der ZDF-Dokumentation klärt Lege auf, was sich noch hinter dem Tiefkühlprodukt verbirgt.

Aber die Geschichte von Iglo hat auch ihre Schattenseite, wie in der ZDF-Doku thematisiert wird. In den 90er-Jahren waren die Kabeljau-Bestände durch die immense Fischerei fast vollständig aufgebraucht. Auch Iglo hatte zu diesem Zustand beigetragen. Seitdem ist der Alaska-Seelachs die Basis für die meisten Fischprodukte von Iglo.

Mit dem neuen Fisch kam auch ein neues Versprechen von Iglo: Fischerei sollte nachhaltiger werden. Deswegen gründete das Unternehmen die Organisation Marine Stewardship Council (MSC). Das MSC-Siegel steht für Nachhaltigkeit und für die Bemühungen, das Meer zu schonen. Die Experten vom ZDF, Lilly Temme und Florian Reza, nehmen das MCS-Siegel unter die Lupe und überprüfen, ob dieses auch hält, was es verspricht.

Iglo verspricht Nachhaltigkeit im Fischfang

Iglo betont immer wieder gegenüber den Kunden von Edeka, Aldi und Co., dass Nachhaltigkeit für sie an erster Stelle steht. So heißt es auf der Website des Unternehmens: „Das iglo-Versprechen garantiert Verbrauchern bis heute gleichzeitig beste Produktqualität sowie Nachhaltigkeit durch den Fischbezug aus verantwortungsbewussten Quellen. […] Ziel des nachhaltigen Fischfangs sind die Balance der Fischbestände und schonende Fangmethoden.“

Auch die neuesten Produkte von Iglo werden thematisiert: die vegetarischen Alternativen „Green Cuisine“. Dabei wird jedoch schnell klar, wie der Lebensmittelexperte Lege feststellt, dass die vegetarischen Iglo-Fertiggerichte noch nicht ganz ausgereift sind. Insbesondere im Vergleich zu der Konkurrenz, scheint Iglo in diesem Bereich, noch nachzuhängen.