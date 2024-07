Deutsche Post präsentiert Wacken-Briefmarken – doch Fans haben nur eine Frage

Die Deutsche Post haut mal wieder einen raus: Die neuen Briefmarken sind da! Allerdings dürfte das Design viele Kunden überraschen. Erst Schlagersänger Roland Kaiser (>>hier mehr dazu) und jetzt auch noch das berühmte Metal-Festival Wacken – die Deutsche Post mag wohl Gegensätze.

Drei neue Wacken-Briefmarken sollen jetzt in den Webshop des Unternehmens ziehen. Metal-Fans haben nur eine Frage.

Deutsche Post zeigt Wacken-Briefmarken

Wie auch im letzten Jahr ist die Deutsche Post mit von der Partie. Ein eigenes kleines Postoffice gibt es auf dem heiligen Campground. Wer will, kann von hier aus Briefe nach Hause verschicken. Aber nicht nur die Festivalbesucher kommen jetzt in einen besonderen Genuss.

Und zwar hat sich die Post gemeinsam mit dem Festival etwas ausgedacht und drei waschechte Wacken-Briefmarken entworfen. Die gibt es nicht nur vor Ort, sondern auch schon jetzt im Webshop des Unternehmens. Wann ist allerdings eine berechtigte Frage. Denn noch sind sie nicht drin.

Deutsche Post: Wacken-Fans wollen sie sofort

Tatsächlich gab es die Wacken-Briefmarken erstmals schon 2017. In diesem Jahr sind es jedoch gleich drei verschiedene. Darauf abgebildet ist natürlich unverkennbar der Wacken-Schädel – das Symbol des Kult-Metal-Festes. Die drei verschiedenen Designs zeigen noch einen Blick auf die zwei Hauptbühnen mit den zigtausenden Fans im Vordergrund und auch eine etwas fantasievollere Illustration eines Magiers mit Stab und einer Zauberin, die Blitze und Feuer aus ihrer Hand schießen lässt.

Hier kannst du dir einen genaueren Eindruck von den Briefmarken machen:

So dürfte die Marken vor allem für die diesjährigen Festivalbesucher ein schönes Erinnerungsstück an die Zeit auf dem „Holy Ground“ sein. Los geht’s übrigens schon am 31. Juli. Dann gibt es die Briefmarken sicher auf dem Infield beim Post-Stand zu erwerben. Bis dahin dürften sie dann auch mal in den Webshop eingezogen sein. Denn ersten Fans ist zu ihrem Bedauern bereits aufgefallen, dass sie dort noch nicht zu haben sind. „Leider“, kommentiert ein Fan den Instagram-Post vom Wacken Open Air.