Deutsche Post haut einen raus – DARUM reißen sich jetzt alle

Die Deutsche Post überrascht im Juli mit einer absoluten Premiere. Am 13. Juli kommt eine neue Briefmarke auf den Markt. Sie ist einem deutschen Schlagerstar gewidmet. Das gab es bisher noch nie.

Und dann ist es auch noch so ein Urgestein, das in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum feiert. Hier erfährst du, auf welche Neuerung du dich von der Deutschen Post freuen kannst.

Deutsche Post bringt Roland Kaiser-Marken raus

Als erster deutscher Schlagerstar bekommt Roland Kaiser seine eigene Briefmarken-Kollektion. Gleich vier Stück widmet die Deutsche Post dem Sänger zu seinem 50. Bühnenjubiläums „50 Jahre – 50 Hits“. Auf denen wird der Musiker mit seinen bekanntesten Hits „Santa Maria“, „Warum hast Du nicht Nein gesagt?“, „Liebe kann uns retten“ und „Dich zu lieben“ verewigt. Zusätzlich zieren die Exemplare seine Unterschrift.

Mit einem Portowert von einem Euro kannst du zum Beispiel stilecht Kompaktbriefe verschicken. Doch sollten sie schnell sein. Denn die Briefmarken sind limitiert und können nur telefonisch oder online im Shop bestellt werden.

So sehen die Briefmarken aus. Foto: Portrait: Paul Schirnhofer, Konzertfoto: Frank Embacher

Deutsche Post ehrt Roland Kaiser

Einer, der sich besonders über die Briefmarken freut, ist natürlich der Kaiser selbst. Der 72-Jährige hätte sich niemals träumen lassen, einmal seine Werke auf diese Weise verewigt zu sehen. „Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde.“

Hier noch ein interessanter Fakt über Roland Kaiser. Bevor er zum Schlagerstar wurde, hat er als Telegramm-Bote gearbeitet. So schließt sich der Kreis. Vom Telegramm-Boten zum Promi zur Briefmarke.