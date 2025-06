Deutsche Post: Ende einer Ära! Nach vielen Jahrzehnten ist Schluss

In Zeiten von E-Mails und Messenger-Diensten verliert der klassische Brief, der von Unternehmen wie der Deutschen Post ausgetragen wird, zunehmend an Bedeutung. Für viele Menschen gehören Rechnungen, Behördenbriefe oder persönliche Postkarten inzwischen der Vergangenheit an. Stattdessen dominieren schnelle, digitale Alternativen unseren Alltag.

Dieser Wandel stellt Unternehmen wie die Deutsche Post vor neue Herausforderungen. Vor allem die sinkenden Briefmengen und der wachsende Paketmarkt führen zu Veränderungen bei der Postzustellung – doch was bedeuten diese Anpassungen für Kunden, Mitarbeiter und den Service?

Damit ist nun Schluss bei der Deutschen Post

Die Deutsche Post verabschiedet sich vom roten Punkt auf Briefkästen, der bisher auf späte Abholungen hinwies. Stattdessen modernisiert die Post die sogenannten Leerungsanzeiger mithilfe der Digitalisierung und setzt zukünftig auf QR-Codes.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die neuen QR-Codes liefern Kunden wichtige Infos wie Leerungszeiten, Preise und Laufzeiten. Der Austausch aller Anzeigen erfolgt bundesweit bis Mitte 2025. In Berlin werden zudem einige Doppelbriefkästen verändert und zusammengeführt. So soll die Briefzustellung effizienter gestaltet werden und sich an aktuelle Anforderungen anpassen.

Die Deutsche Post verzichtet auf die Anzeige von Leerungen nach 20 Uhr. Denn solche Sendungen erreichen das Briefzentrum nicht mehr am selben Tag. Ein Sprecher betont gegenüber „Bild“: „Einen Kundenvorteil für diese Leerungen gibt es nicht mehr.“ Diese Maßnahmen reagieren auf sinkende Briefmengen und mehr Paketzustellungen.

+++Deutsche Post macht es öffentlich – Kunden sehen es auf Briefumschlägen sofort+++

Änderungen bei Zustellungen

Die Deutsche Post weitet die sogenannte Verbundzustellung weiter aus, bei der Briefe und Pakete gemeinsam geliefert werden. In ländlichen Regionen ist dies schon seit Jahren etabliert. Bis 2030 soll dieses Prinzip bei 90 Prozent aller Paketsendungen greifen, um Kosten zu senken und Abläufe zu vereinfachen.

Die Umstellung sorgt für Unruhe bei Paketzustellern in Berlin. Viele befürchten Jobverluste. Die Deutsche Post entkräftet diese Sorgen: „Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen ist mit unserem Sozialpartner ver.di tarifvertraglich vereinbart.“ Briefzusteller profitieren hingegen von der Änderung. Sie erhalten Fahrzeuge und müssen nicht länger bei schlechtem Wetter aufs Fahrrad steigen.

Mehr News:

Die Deutsche Post reagiert mit diesem Schritt klar auf den wachsenden Paketmarkt. Digitalisierung und Verbundlösungen bilden die Kernelemente der neuen Strategie. Durch diese Innovationen möchte das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig die Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.