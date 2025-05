Deutsche Post macht es öffentlich – Kunden sehen es auf Briefumschlägen sofort

Wenn im Juni wieder der „Pride Month“ beginnt, werden viele Unternehmen wieder Kampagnen mit Regenbogensymbolen ins Leben rufen, um für eine offenere und tolerante Gesellschaft zu werben.

Die Deutsche Post macht da ebenfalls mit. Wer in den nächsten Tagen und Wochen auf einen Briefumschlag blickt, wird es sofort bemerken.

Deutsche Post: Vielfalt feiern mit Sonderedition

Die Deutsche Post bringt pünktlich zum Pride Month im Juni die limitierte Sonderedition „#deliveredwithpride 2025“ auf den Markt. Vier farbenfrohe Briefmarken mit verschiedenen LGBTQI+-Motiven sollen ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen. „Wir sehen Vielfalt als Stärke“, betont Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL Group.

Die Pride-Marken mit einem Portowert von 95 Cent eignen sich für Standardbriefe oder Postkarten in Deutschland. Insgesamt werden 500.000 Marken als 10er-Bögen angeboten. Diese können ab dem 1. Juni online bestellt oder schon jetzt vorbestellt werden.

Kreative Motive der Deutschen Post-Sondermarken

Die vier Marken bieten liebevoll gestaltete Designs, die die LGBTQI+-Gemeinschaft zelebrieren. Die Marke „Love is Love Regenbogen“ strahlt in Pride-Farben, kombiniert mit dem Schriftzug „Love is Love“. „Love Wins Regenbogenflagge“ zeigt die Inter*-inklusive Progress-Pride-Flagge in Bewegung, geschwungen von einer Hand. Dazu unterstreichen Herzen und Sterne die Botschaft.

Das dritte Motiv, „Progressive Pride-Flagge“, hebt mit der SOGIESC-Inclusive-Flagge die Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechtsidentitäten hervor. Die letzte Marke, „Love is Love Herz“, zeigt ein buntes Herz in Regenbogenfarben, eingerahmt von der progressiven Pride-Flagge. Alle Motive greifen Valentino Vecchiettis Design-Elemente auf und schaffen eine starke, visuelle Verbindung.

Besonderes Angebot für Sammelbegeisterte

Für Briefmarkensammler bietet die Deutsche Post eine zusätzliche Attraktion. Erstmals gibt es zu jedem Motiv einen speziellen Erstverwendungsstempel. Interessierte können ihre gestempelten Marken an die Sonderstempelstelle in Weiden richten. Weitere Informationen und Bestellungen der Sonderedition „#deliveredwithpride 2025“ sind auf deutschepost.de/pride möglich. Mit dieser Aktion setzt die Deutsche Post ein buntes und deutliches Zeichen für Akzeptanz und Menschlichkeit.

