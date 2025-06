Rock am Ring: Auf dem Festivalgelände geht plötzlich die Nachricht um

Nach den schlechten Nachrichten über die unschönen Wetteraussichten (>>hier mehr dazu), gibt es jetzt allerdings wieder etwas Gutes zu verkünden. Ganz besonders die Fans, die zu Tausenden an den Nürburgring gereist sind, um sich Headliner wie K.I.Z., Slipknot und Sleep Token live anzusehen und zu hören, dürften sich über diese Nachricht freuen.

Denn auf dem Festivalgelände wartet bereits eine besondere Überraschung auf sie. Doch auch wer es dieses Jahr nicht zu Rock am Ring geschafft hat, muss nicht leer ausgehen.

Rock am Ring und Deutsche Post kooperieren

Zum 40. Jubiläum von Rock am Ring bringt die Deutsche Post eine exklusive Briefmarken-Sonderedition heraus. Diese Motive fangen die Magie eines der legendärsten Festivals Europas ein. Mit den Briefmarken zelebriert Rock am Ring vier Jahrzehnte Musik, Gemeinschaft und Emotionen. Festivalfans können die Marken sogar direkt vor Ort kaufen: in der „Rock am Ring- Sonderpostfiliale“ direkt auf dem Veranstaltungsgelände am Nürburgring.

Drei Designs stehen zur Auswahl: der energiegeladene Sonnenplanet, der emotionale Sonnenuntergang und der dynamische Jubiläums-Tiger. Jedes Motiv symbolisiert den Spirit von Rock am Ring. Der Tiger, illustriert von Florian Schommer, steht für ungezähmte Kraft. Der Sonnenuntergang taucht das Festival in goldenes Licht, während der Planet alle Emotionen bündelt.

Rock am Ring 2025: Briefmarken als Sammlerstücke

Die Briefmarken mit einem Portowert von 95 Cent sind perfekt für Postkarten. Zehnerbögen oder limitierte Viererbögen (2.500 Stück) stehen zur Auswahl. Geschäftskunden können eine exklusive 100er Rollen-Edition erwerben, die auf 500 Stück limitiert ist. Diese Briefmarken sind wahre Sammlerstücke.

Fans können die Rock am Ring-Briefmarken vom 6. bis 8. Juni 2025 direkt vor Ort auf dem Festivalgelände in einer Sonderpostfiliale der Deutschen Post kaufen. Alternativ sind sie auch online erhältlich: „deutschepost.de/rockamring“. Sonderstempel sind ebenfalls über die Sonderstempelstelle der Deutschen Post verfügbar.

