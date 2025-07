Dortmund: Vor „Night of the Proms” geht Nachricht um – Rock-Weltstar kommt ins Revier

Du hast Lust auf ein musikalisches Erlebnis? Dann hast du die Qual der Wahl in NRW. Alleine im Sommer wird es zahlreiche Festivals geben – mitunter das Jucy Beats in Dortmund.

Doch auch für Ende des Jahres stehen bereits Veranstaltungen fest. So können sich Musikliebhaber beispielsweise auf die „Night of the Proms“ gefasst machen, welche in mehreren deutschen Städten – mitunter in Dortmund – stattfindet. Jetzt steht fest: Ein Welt-Rockstar wird dafür ebenfalls ins Revier kommen.

Dortmund: Vor „Night of the Proms“ – Nachricht geht um

Bei der „Night of the Proms“ sind Midge Ure, Michael Schulte, Joss Stone, Vanessa Amorosi sowie Safri Duo mit dabei. Jetzt steht fest: Auch Alice Cooper ist dabei und wird am 29. November in Dortmund auftreten.

+++ Passend dazu: Dortmund: Nächster Ausflug schon geplant? Geheimtipp nur wenige Kilometer entfernt +++

Der 77-Jährige ist bekannt für Songs wie „I’m Eighteen“, „Under My Wheels“, „School’s Out“ und „No More Mr. Nice Guy“. Er wird als Pionier des „Shock Rock“ angesehen und prägte zahlreiche Musikergenerationen.

+++ Auch interessant: Neuer Supermarkt in Dortmunder Thier-Galerie – viele dürften seinen Namen zum ersten Mal hören +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das macht „Night of the Proms“ so besonders

Das Besondere an der „Night of the Proms“ in Dortmund und Co.: Internationale Popstars präsentieren ihre größten Hits – nicht mit einer traditionellen Rockband, sondern in prachtvollen Arrangements für großes Sinfonieorchester und klassischen Chor.

Hier mehr lesen:

Dass Alice Cooper nun bei der Night of the Proms auftritt, „verspricht eine elektrisierende Verbindung aus orchestraler Dramatik und hartem Rock – eine Premiere, die Fans nicht verpassen sollten“, heißt es auf der Website der Westfalenhalle Dortmund. Doch wie teuer sind die Tickets?

Dortmund: Alles Details zum Event

Hier findest du alle Details zur „Night of the Proms“ in Dortmund:

Datum: 29. November

29. November Veranstaltungsort: Westfalenhalle Dortmund

Westfalenhalle Dortmund Beginn: 20 Uhr

20 Uhr Veranstalter: Konzertbüro Schoneberg GmbH

Die Ticketpreise für das Event variieren je nach Kategorie und kosten zwischen 64,90 Euro und 119,90 Euro.