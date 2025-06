„Juicy Beats“ 2025 in Dortmund: Besucher müssen sich in diesem Jahr umstellen

Das Juicy Beats Festival zählt zu den Highlights der Festivalsaison in NRW. Im Dortmunder Westfalenpark feiert es 2025 sein 30-jähriges Bestehen. Besucher erwartet ein buntes Programm auf verschiedenen Bühnen.

Das Festival verbindet Musikrichtungen mit Früchten, von Apfel bis Zitrone und von Bass bis House.

Dortmund: Ein Ort voller Festivalgeschichte

Am 25. und 26. Juli treten zahlreiche Künstler und Bands auf. „Jeder Floor steht für ein bestimmtes Genre und eine eigene Frucht – von Apfel bis Zitrone, von Bass bis House“, verrät die Festival-Website. Der Dortmunder Westfalenpark bietet dafür ausreichend Fläche, auch wenn das Gelände kompakter gestaltet wurde.

Beim Juicy Beats 2025 können sich die Besucher auf eine spannende Neuerung einstellen: Die Festivalfläche wurde auf 35 Hektar reduziert. Laut der Website dient dies dazu, „euch mehr Musik, mehr Highlights und mehr Erlebnis in weniger Laufzeit zu bieten.“ Trotz Anpassungen bleiben etwa 50 Fußballfelder als Veranstaltungsort erhalten.

Neues Konzept im Westfalenpark

Auch in Bezug auf die Ticketpreise gibt es gute Nachrichten. Dieses Jahr wurden sie gesenkt, um das Festival zugänglicher zu machen. Ein Tagesticket kostet jetzt 62 Euro (plus Systemgebühr), deutlich weniger als 2024. Das Wochenendticket ist ebenfalls günstiger und kostet 99 Euro (plus Systemgebühr).

Organisatoren berücksichtigen die finanziellen Herausforderungen vieler Menschen und möchten das Juicy Beats für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv halten. Dortmund bleibt so ein Ort, an dem Kultur und Musik breiten Anklang finden.

