Neuer Supermarkt in Dortmunder Thier-Galerie – viele dürften seinen Namen zum ersten Mal hören

Dortmund zählt zu den aufstrebenden Städten im Ruhrgebiet, welche durch immer neue Projekte und Erweiterungen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Thier-Galerie als Einkaufszentrum spielt dabei eine zentrale Rolle und trägt zur Attraktivität der Innenstadt bei. Nun steht ein weiteres Highlight für die Einkaufsmeile in den Startlöchern.

Auch über den Standort Dortmund hinaus tut sich derzeit vieles bei Unternehmen, die auf innovative Handelskonzepte setzen. Frische Ideen und moderne Ansätze bestimmen die Weiterentwicklung von Einzelhandelsangeboten. Ein neues Projekt in der Thier-Galerie macht beispielhaft deutlich, wie diese Trends umgesetzt werden.

Neuer „Avec“-Supermarkt eröffnet bald in Dortmund

In der Thier-Galerie Dortmund entsteht ein neuer Supermarkt der schweizer Marke „Avec“. Ursprünglich war die Eröffnung in der ersten Jahreshälfte vorgesehen, musste jedoch verschoben werden. Der Umbau des Ladenlokals verzögerte sich aufgrund einer ausstehenden Genehmigung. Daniela Baumann, Pressesprecherin der Valora AG, bestätigte die Pläne: „Der Bauzeitplan wurde in der Zwischenzeit freigegeben.“

Nun steht der Eröffnungstermin fest: Der Store öffnet am 17. Juli. Der Standort befindet sich im Erdgeschoss gleich hinter dem Eingang am Westenhellweg. Baumann betont die Ausrichtung des Geschäftsmodells, das auf Verbraucherwünsche nach praktisch und schnell verfügbarem, frischem Essen reagiert. Mit der Marke „Avec“ verfolgt Valora die sogenannte „Foodvenience-Strategie“. Dabei geht es um frische Lebensmittel für unterwegs und bequemes, schnelles Einkaufen.

Valora expandiert weiter – auch in Dortmund

Neben Dortmund plant Valora auch Expansionen in anderen deutschen Städten. Das Unternehmen erhielt den Auftrag, 95 „Service-Store“-Filialen der Deutschen Bahn zu übernehmen. Mehr als 80 dieser Läden sollen in den nächsten zwölf Monaten als „Avec“ eröffnet werden.

In der Region befinden sich solche Läden bereits in Städten wie Kamen oder Bochum – doch Dortmund darf sich bald über eine neue Filiale in zentraler Lage freuen.

