Nur kurz nach Wacken-Ende – jetzt wird es bereits bekannt

Kaum ist das letzte Gitarrenriff über den Holy Ground verhallt, zündet das Wacken Open Air schon die nächste Stufe: WACKEN 2026 nimmt Fahrt auf! Dabei haben die Veranstalter keine 24 Stunden nach Festival-Ende das erste Band-Line-up veröffentlicht. Und das hat es in sich.

Def Leppard betreten zum allerersten Mal die Wacken-Bühne und gleich als Headliner! Mit Songs wie „Pour Some Sugar on Me“ liefern die Briten Stadion-Feeling pur. Auch dabei: In Flames, die Melodic-Death-Ikonen aus Schweden. Sie bringen ein neues Album mit.

Wacken: Jetzt gibt es Metal-Nachschlag

Powerwolf, Deutschlands bombastischste Kirchenrocker, kehren als Headliner zurück. Die Metal-Messe 2026 verspricht noch mehr Pyro, noch mehr Pathos – und ganz sicher Gänsehaut. Und dann wird’s emotional: Running Wild und Sepultura feiern auf dem Acker ihren ganz großen Abschied. Dabei ist es für die Hamburger Piraten die allerletzte Show überhaupt.

Die Brasilianer sagen „Ade, Deutschland“ – mit einem finalen Abriss, der Legendenstatus haben dürfte. Nicht zu vergessen: Savatage sind zurück! Die Prog-Metal-Veteranen kehren nach Jahren der Bühnenpause auf die Bretter, die für viele Fans die Welt bedeuten.

Und noch mehr Hochkaräter:

Europe holen „The Final Countdown“ zurück – mitsingen Pflicht!

holen „The Final Countdown“ zurück – mitsingen Pflicht! Airbourne bringen den Rock’n’Roll-Turbo aus Australien.

bringen den Rock’n’Roll-Turbo aus Australien. Lamb of God garantieren Krawall mit Groove.

garantieren Krawall mit Groove. Emperor, Triptykon und das Bathory-Tribute „Blood Fire Death“ sorgen für düstere Magie.

Mit dabei sind außerdem: Mantar, Thrown, Any Given Day, Thundermother, Future Palace, Einherjer, The Gathering, The Hardkiss, Faun, Grand Magus – eine Mischung aus Metal, Mittelalter und Moshpit.

