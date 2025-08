Änderung kurz vor Start des San Hejmo Festivals: Das hat es noch nie gegeben

Riesen-Neuigkeit vor dem Start des San Hejmo Festivals am 15. und 16. August auf dem Gelände des Airport Weeze. Bis zu 35.000 Fans täglich erleben ein vielseitiges Event mit Headlinern wie Sido, Clueso und K.I.Z.

Über 100 weitere Acts, Kunstwerke nationaler und internationaler Street-Artists sowie Street Food schaffen ein einmaliges Festivalerlebnis. Brandheiße News: Bei der vierten Ausgabe des San Hejmo Festivals gibt es eine neue Bühne.

Neue Comedy-Bühne beim San Hejmo Festival

Einen besonderen Fokus setzt das San Hejmo Festival in diesem Jahr auf Comedy. Eine eigene Bühne in einem Hangar bietet sechs talentierten NewcomerInnen wie Bora und Simon Mann Raum, das Publikum zu begeistern. Mit wechselndem Programm an beiden Tagen sorgen sie für frische Lacher und unterhaltsame Abwechslung.

Ein Highlight des Festivals ist der „Warsteiner Talents of San Hejmo“-Wettbewerb. Der Indie-Act DROII gewann gegen über 500 TeilnehmerInnen und steht nun mit seiner Band auf der Party-Stage. Sein kreativer Mix aus verschiedenen Genres macht ihn zu einem idealen Act im Line-Up des San Hejmo Festivals.

Letzte Chance für Tickets beim San Hejmo Festival

Für das San Hejmo Festival gibt es ab dem 5. August die letzten Tickets im Vorverkauf. Wer teilnehmen möchte, sollte schnell sein, da die Campingplätze bereits ausverkauft sind.

Restkarten und Tagestickets bleiben online bis Festivalbeginn erhältlich. Wer dabei sein will, sollte sich also beeilen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.