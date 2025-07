Besucher des „San Hejmo“ müssen sich auf eine große Änderung einstellen!

Der Sommer in NRW ist auch in diesem Jahr vollgepackt mit Festival: Nach „Bochum Total“, „Summerjam“, „Juicy Beats“ und dem bekannten „Parookaville“ steht schon das nächste Festival in den Startlöchern.

Denn auch in diesem Jahr lockt das „San Hejmo“ wieder zahlreiche Fans zum Flughafen Weeze. Doch die Besucher müssen sich diesmal auf eine große Veränderung einstellen – das Festival verabschiedet sich von einer altbekannten Sache …

„San Hejmo“ in NRW: Bezahlsystem verändert sich

Am 15. und 16. August 2025 ist es dann so weit: Dann verwandelt sich der Flughafen Weeze erneut in das kunterbunte Festival-Reich „San Hejmo“, wo Urban Art und Street Food auf die Stars von heute treffen.

Mit Top-Acts wie Clueso, Finch, K.I.Z., Nina Chuba, Sido und 01099 ist auf der Mainstage garantiert Stimmung angesagt – ergänzt von Bausa, Paula Hartmann, Alli Neumann, Esther Graf, Madeline Juno und Ritter Lean. Auch auf der Electronic Stage könnten das Line-Up für Jubel sorgen (>> wir berichteten).

++ Auch interessant: Sex-Festival auf Camping-Platz – Anwohner bekommen mehr mit, als ihnen lieb ist ++

Doch nicht nur das Line-Up steht fest, sondern auch eine große Veränderung. Denn das Bezahlsystem ist in diesem Jahr völlig anders – statt der Token heißt es nun Cashless. Ab sofort steckt das Guthaben nämlich direkt im Armband! So nutzt man in diesem Jahr einen smarter RFID-Chip zum Bezahlen an allen Bars, Food-Ständen, Fahrgeschäften und beim Merch-Stand.

DIY-Workshops für Besucher

Man kann also nicht nur den Geldbeutel getrost zu Hause lassen, sondern man behält auch immer den Überblick. Im Cashless-Portal unter cashless.sanhejmo.com kannst du nämlich ganz einfach dein Guthaben vorab aufladen, während des Festivals nachlegen und nach dem Wochenende bequem auszahlen lassen – die Rückerstattung erfolgt ab dem 18. August um 15 Uhr.

Und wer vorab schon online auflädt, spart sich nicht nur die 3 € Top-Up-Gebühr vor Ort, sondern landet auch automatisch im Lostopf fürs exklusive San Hejmo Gewinnspiel. Zu gewinnen? VIP-Upgrades, Freiguthaben und Merch.

Mehr News:

Und nicht nur das ist neu: Auch auf dem Gelände hat sich einiges getan. Ab sofort kann man sein eigenes Merch gestalten. Möglich wird dies durch DIY-Workshops wie „Drink & Paint“ oder das T-Shirt-Graffiti-Projekt mit Auftragsarbeit. Damit können die „San Hejmo“-Gäste ihre eigenen kreativen Erlebnisse gestalten.

Kein Wunder, dass bei all dem coolen Programm die Fans es kaum noch erwarten könne, bis es endlich losgeht.