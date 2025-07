Von Punk bis Pop – diese 3 Festivals in NRW solltest du im August nicht verpassen

Im August neigt sich die Festivalsaison allmählich ihrem Ende zu. Die ein oder andere Veranstaltung findet zwar noch im September statt. Aber im August warten noch ein paar wahre Perlen in NRW.

Drei Festivals in NRW solltest du dir in diesem Monat nicht entgehen lassen. Das erste steht bereits am 8. August in Oberhausen an: das Olgas Rock. Doch dieses Jahr markiert einen traurigen Abschied. Denn das Umsonst-und-draußen-Festival wird zum letzten Mal stattfinden.

Olgas Rock, San Hejmo und Co. locken im August

Das Olgas Rock findet in diesem Jahr ein letztes Mal statt. Im Olga-Park, ohne Eintritt und an zwei Tagen werden wieder Tausende Besucher zu den Klängen von Callejon, Deine Cousine und sogar den Donots rocken können. Vom 8. bis zum 9. August gibt es Rock, Punk und Co. zum Abwinken in Oberhausen.

Ein zweiter Headliner ist noch nicht bestätigt – denn bei ihm handelt es sich um einen Überraschungs-Act. Die Fans des Festivals haben zwar bereits eine Idee oder einen Wunsch, wer es werden könnte (>> hier mehr dazu), aber das Geheimnis wird wohl erst beim Festival gelüftet.

Festivals in NRW im August

Von Olgas Rock geht es weiter zum San Hejmo. Mit mehr als 20.000 Besuchern wird vom 15. bis 16. August auf dem Gelände des Airport Weeze gefeiert. In diesem Jahr sind unter anderem Clueso, Finch, K.I.Z., Nina Chuba oder auch Sido am Start. Neben der Musik erwarten dich dort noch Street Art, Street Food und weitere Aktionen. Tickets sind noch verfügbar (Stand 30. Juli, 13.45 Uhr) und kosten zwischen 105 Euro für ein Tagesticket und 199 Euro für beide Tage.

Am Kemnader See stehen bald wieder die großen weißen Zelte. Das heißt, dass das Zeltfestival Ruhr bald beginnt. Vom 22. August bis zum 7. September finden in Bochum zahlreiche Konzerte, Kabarett-Auftritte und auch ein Kinderprogramm statt. Mit dabei sind etwa Rea Garvey, Culcha Candela, Torsten Sträter, Nico Santos und Kontra K. Dabei schwanken die Ticketpreise je nach Veranstaltung. Somit bietet der August wieder einige interessante Festivals und Freizeitaktivitäten – ob bezahlt oder vollkommen kostenlos.