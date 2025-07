Nächster Headliner beim Olgas Rock 2025 fest? Zeichen verdichten sich

Das Lineup für das diesjährige – und auch letzte – Olgas Rock ist beinahe vollständig. Auch ein Headliner wurde bereits bekanntgegeben: Die Donots werden in den Olga-Park in Oberhausen zurückkehren und am entweder am 8. oder 9. August – der Zeitplan steht noch nicht – nach all den Jahren erneut ihre bekanntesten Hits zum Besten geben (wie DER WESTEN bereits berichtete).

Doch ein Slot beim Olgas Rock 2025 ist noch frei. Die Fans haben bereits ihre Wünsche geäußert. Ein Name wurde dabei besonders oft genannt: Sondaschule. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass die Besucher mit diesem Wunsch womöglich den Nagel auf den Kopf getroffen haben könnten.

Olgas Rock 2025 mit Sondaschule?

Ein Headliner fehlt noch, um das Festival-Lineup zu komplettieren. Auf Facebook scheint die Wahl der Fans bereits getroffen: Sondaschule wird sich gewünscht. „Sondaschule muss es einfach sein“, erhofft sich ein Facebook-Nutzer. „Die gehören zu euch wie Biene Olga und der Förderturm.“ Und: „Wie könnte es anders sein?“, ist sich auch ein anderer sicher. „Die Sondaschule natürlich. Die lassen sich den Abschied von Olga nicht entgehen. Das wird der komplette Abriss.“

Hier das aktuelle Lineup (Stand 22. Juli):

Donuts

Callejon

Deine Cousine

Emma Bricks

Engst

Butterwegge

Akne Kid Joe

Rat Boy

Montreal

The Magic Flip

ReTown und Tilly Pantha

One21

Dieser Tipp ist gar nicht mal so abwegig, wenn man bedenkt, dass die Band aus dem Ruhrpott stammt und bereits fünf Mal beim Olgas Rock dabei war (2004, 2006, 2009, 2014 und 2018). Aktuell tourt die Band ausm Pott zwar nicht, das hat sie aber auch nicht davon abgehalten als heimlicher Special Guest beim Ruhrpott Rodeo zu spielen.

+++ NRW: Nach Olgas Rock – nächstes Kult-Festival ist am Ende +++

Im Bereich des Möglichen

Also warum sollten Sondaschule nicht auch das Olgasrock headlinen? Die Band hat den deutschsprachigen Ska-Punk seit ihrer Gründung 1999 vorangetrieben und die Oberhausener und Mülheimer Mitglieder werden tatsächlich schon Ende September nach drei Jahren Pause ihr nächstes Album veröffentlichen.

Mehr Themen:

Für die Release-Show von „Wir bleiben wach“ kommt die Band am 26. September ebenfalls nach Oberhausen in die Turbinenhalle. Weit haben sie es ja nicht. Und nachdem sich bereits viele die Donots zurück in den Olga-Park gewünscht hatten, könnte auch ihr zweiter Wunsch in Erfüllung gehen.