Letztes Olgas Rock in Oberhausen – Festival sorgt für nächsten Paukenschlag

Es ist das Ende einer Ära: Am 8. und 9. August 2025 findet das letzte „Olgas Rock“ statt. Die Nachricht schockierte am 1. Mai zahlreiche Besucher und Fans, für die das Festival seit mittlerweile 25 Jahren Kult ist.

Doch die Entscheidung scheint eindeutig und nicht mehr abzuwenden. Obwohl Fans lautstark gegen das Festival-Aus argumentierten, blieben die Macher von „Olgas Rock“ standhaft. Mehr zum Ende des Festivals in Oberhausen liest du in diesem Artikel.

Olgas Rock: Neuer Act bekannt

Da es das letzte Mal „Olgas Rock“ sein wird, haben die Veranstalter ein legendäres Line-up in Planung. Denn obwohl die Nachricht vom Festival-Aus die Gemüter schwer nach unten zieht (oder vielleicht auch gerade, weil es so ist), kommen immer mehr Musik-Legenden als Acts ans Licht. Besucher können sich freuen: Die „Donots“ stehen auf der offiziellen Liste! Das letzte Mal war die Punkrock-Band im Jahr 2007 dabei und kommt nun für den krönenden „Olgas Rock“-Abschluss wieder nach Oberhausen. Auf Facebook sind die Fans sich einig: „Wie geil ist das denn?“

Auch interessant: Nach Olgas-Rock-Aus! Neues Festival schon in den Startlöchern

Die „Donots“ aus Ibbenbüren stehen seit über 30 Jahren „für ehrlichen, energiegeladenen Punkrock – irgendwo zwischen Mitgröhl-Hymnen, politischen Ansagen und Festival-Schweiß“, heißt es auf der Website des Festivals. Ingo, Guido, Eike, Jan-Dirk und Alex gehören mittlerweile fest zur Rock-Landschaft dazu und spielen sich mit Alben wie „Karacho“, „Lauter als Bomben“ oder „Heut ist ein guter Tag“ in die Herzen ihrer Zuschauer.

Das ist das bekannte Line-up

Und nicht nur die „Donots“ werden bei dem kostenlosen Festival in Oberhausen den Boden zum Beben bringen. Das ist das aktuell (Stand 13. Juli) bekannte Line-up beim „Olgas Rock“:

Akne Kid Joe

Butterwegge

Callejon

Donots

Emma Bricks

Engst

One21

Rat Boy

Retown

The Magic Flip

Tilly Pantha

Mehr News:

Fans können also mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Festival-Ende blicken. Denn die bisherigen Acts versprechen, dass der 8. und 9. August 2025 wohl nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Und wer weiß, vielleicht werden noch weitere Überraschungen von den Veranstaltern angekündigt. Viele Fans hoffen, dass auch die im Ruhrgebiet gegründete Band „Sondaschule“ am Start ist, müssen allerdings noch zittern. „Mehr Infos coming soon…“, heißt es schließlich auf der Website.