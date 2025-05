Nach Olgas-Rock-Aus! Neues Festival schon in den Startlöchern

Ob „Parookaville“ in Weeze, „Summerjam“ in Köln oder „Traumzeit“ in Duisburg – eines ist klar: Die Festivalsaison in NRW steht in den Startlöchern. Und während sich einige schon Gedanken über das Line-up 2026 machen, bevor sie ihr Zelt für 2025 gereinigt haben, trauern die Fans von Olgas-Rock.

Die Veranstalter haben vor kurzem verkündet, dass das Open-Air-Festival in Oberhausen nach 25 Jahren Geschichte ist. Die diesjährige Veranstaltung am 8. und 9. August wird somit die letzte sein. Doch nach der Trauer kommt bekanntlich die Freude: Nun wurde bekannt, dass es ein neues Festival im Ruhrgebiet gibt.

Nach Olgas-Rock-Aus: „Trallafitti“-Festival soll für Begeisterung sorgen

Nach Angaben des Veranstalters seien „die Voraussetzungen und Erfordernisse, ein solches Event bei freiem Eintritt durchzuführen“, in den letzten Jahren extrem gestiegen. „Die Entscheidung fällt uns wahrlich nicht leicht“, heißt es weiter. Für die Fans ist dies ein Schock. Doch die Musikfans aus dem Ruhrgebiet und ganz NRW dürfen sich freuen: In diesem Jahr wird es ein neues Festival geben.

Auf dem ehemaligen Zechengelände „Schauplatz“ wird es jedoch nicht rockig – ganz im Gegenteil. Beim „Trallafitti-Festival“ im Olga-Park feiert man bunt und jeck, denn dort stehen gleich mehrere bekannte Karnevalsbands auf der Bühne. Denn für die Veranstaltung steht fest: Nicht nur Köln kann Karneval feiern – das Ruhrgebiet kann das auf jeden Fall auch. Und wer weiß, vielleicht sogar noch besser?

So wollen sie „allen Karnevalisten die Chance geben, ihre Lieblingsbands auf der Bühne zu sehen“, betont Mitorganisatorin Vanessa Müller, vom Förderverein Oberhausener Karneval e.V., im Gespräch mit „wa.de“. Und eines ist klar: Bei diesem Line-up bleibt kein jeckes Auge trocken – es verspricht vor allem viel Gesang und Schunkeln.

Mit von der Partie sind die Gruppe Paveier, die mit ihrem Song „Leev Marie“ für Stimmung sorgen, sowie die Kölner Band Miljö und die Bonner Brass- und Performanceband Druckluft.

Karneval-Festival im Ruhrgebiet: Alle Infos im Überblick

Nun zu den wichtigsten Fakten: Preis, Datum und vor allem: Wann ist Einlass? Nun, die Tickets gibt es in unterschiedlichen Preiskategorien. So kostet das „normale“ Ticket 24,50 Euro. Das VIP-Ticket, mit Rundumpaket mit Essen, Getränken, eigenem Bereich und separaten Toiletten, kostet 222 Euro. Alle weiteren wichtigen Informationen siehst du nun im Überblick:

Wann? Samstag, 17. Mai 2025

Wo? Olga Park (Vestische Str. 45, 46117 Oberhausen)

Beginn? 14.00 Uhr ⇾ Einlass ist bereits um 13.00 Uhr?

Doch Achtung: Die Tickets könnten schnell vergriffen sein, denn das Festivalgelände des „Trallafitti-Festivals“ bietet nur Platz für 5.000 Besucher.

Und hier noch eine Info zum Schluss: Du kannst in typischen Festival-Klamotten, in Jogginghose oder sogar im Kostüm kommen – das ist laut den Veranstaltern „frei überlassen“. In dem Sinne: Jeckes Vergnügen.