Hurricane 2025 mit Neuheit – „Etwas ganz Besonderes“

Scheeßel steht kopf! Über 70.000 Musikfans strömen zum Hurricane 2025. Der Eichenring verwandelt sich in ein Paradies für Musikliebhaber. Schon am Donnerstag (19. Juni) reisen die Ersten an. Die Vorfreude ist greifbar. Auf dem Gelände herrscht, wie die Kreiszeitung berichtet, geschäftiges Treiben.

Die „grüne Bühne“ steht bereit, die blaue lässt noch auf sich warten. Festivalleiter Jasper Barendregt gibt sich gegenüber der Kreiszeitung entspannt: „Wir sind gut im Zeitplan, in einigen Bereichen sogar der Planung voraus.“

Hurricane 2025: Darauf dürfen sich die Besucher freuen

Über dem Gelände thronen bereits das imposante Sechsmaster-Zelt mit der White Stage und das eindrucksvolle Riesenrad. Neu in diesem Jahr: geschlossene Gondeln. Doch keine Sorge, versichert Barendregt, das hat nichts mit Sicherheitsbedenken zu tun: „Es ist in all den Jahren noch nie etwas passiert, das ist einfach nur ein anderer Anbieter.“

Und das Wetter? Perfekt! „Die beste Wetterprognose, die wir je hatten“, jubelt Barendregt. Nur nachts könnte es frisch werden. Eine frühere Anreise als sonst scheint nicht nötig! Die Bändchenausgabe startet wie gewohnt am Donnerstag um 11 Uhr, egal wie viele Besucher schon Schlange stehen. Selbst Spätankömmlinge am Freitagnachmittag (20. Juni) finden noch ein Plätzchen mit kurzem Weg zu den Bühnen.

„Bei anderen Festivals müssen Bus-Shuttle eingesetzt werden, hier ist alles zu Fuß zu erreichen, wir sind ein Festival der kurzen Wege“, so Barendregt weiter. Derweil sorgt die neue magentafarbene Tribüne links der grünen Bühne für einen echten Blickfang.

„Der neue Sponsor wollte etwas ganz Besonderes, und uns als Veranstalter sind alle Sponsoren willkommen, die Sitzplätze schaffen“, erklärt Barendregt, „jeder braucht zwischendurch mal einen Ort zum Chillen.“ Kein Vergleich zu der Platin-Lounge. Denn „dort bezahlt man, hier kann man die Tickets nur gewinnen“, erklärt der Festivalleiter abschließend. Das Festival verspricht unvergessliche Momente.