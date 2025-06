Band darf nicht auf dem „Hurricane“ spielen: Was sie tat, ist erschreckend

Ein Festival-Line-Up auf die Beine zu stellen, ist gar nicht so einfach. Etliche Geschmäcker wollen befriedigt werden, finanzielle Entscheidungen getroffen, und am Ende sind dennoch nie alle zufrieden. Dennoch, manche Entscheidungen sind alternativlos. So wie diese, die die Macher vom Hurricane- und Southside-Festival treffen mussten.

Bereits Anfang Mai hieß es auf der Instagram-Seite des Hurricane-Festivals: „Die Band Kneecap wird in diesem Jahr nicht auf dem Hurricane und Southside Festival auftreten.“

Kneecap dürfen nicht auf dem Hurricane spielen

Warum, das verrieten die Verantwortlichen nicht. In der „Welt“ jedoch hieß es, dass die irische Band aufgrund von Vorfällen auf dem Coachella-Festival in Kalifornien ausgeladen wurde. Dort hatten die Iren für einen Eklat gesorgt, in dem sie in Leuchtbuchstaben auf der Bühne unter anderem die Schriftzüge „Fuck Israel, free Palestine“ oder „Israel is commiting genocide against the palestinian people“ (Zu deutsch: Israel begeht einen Völkermord am palästinensischen Volk) gezeigt hatten.

Die Festivalgänger begrüßten die Entscheidung. „Super, dass ihr Kneecap ausgeladen habt! Danke für die Menschlichkeit. Keinen Raum für Antisemitismus“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Kein geistig gesunder Mensch schaut sich so einen antisemitischen Scheiß an.“

Anreise zum Hurricane ab Donnerstag möglich

Auf dem diesjährigen Hurricane-Festival treten als Headliner AnnenMayKantereit, Green Day und The Prodigy auf. Zu den Highlights des Line-Ups gehören aber auch Jan Böhmermann und das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, Biffy Clyro, Rise Against, Apache 207 oder auch die deutsche Band Electric Callboy.

Das Hurricane-Festival startet am Freitag, den 20. Juni. Viele Fans planen ihre Anreise aber bereits für Donnerstag. Die Bändchen können ab 11 Uhr morgens an den Kassen abgeholt werden.