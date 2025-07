Nicht nur Parookaville-Fans schauen sorgenvoll auf das Wetter in NRW – „Passt auf euch auf!“

Im strömenden Regen waren Tausende Fans am Mittwoch (16. Juli) in Weeze beim Parookaville-Festival angereist. Schnell verwandelte das Wetter in NRW die Wege in Schlammpisten, auf dem Campingplatz wurde es ziemlich matschig. Zwar wurden sie vor allem am Freitag und Samstag mit hochsommerlichen Temperaturen entschädigt. Doch während der letzten Festival-Stunden am Sonntag droht nun erneut ein Unwetter-Szenario.

Kein Wunder, dass die Parookaville-Besucher sorgenvoll auf das Wetter in NRW am Sonntag schauen. Über dem Festival-Gelände am Niederrhein könnte es am Nachmittag und Abend ordentlich rappeln. Und auch der Rest von NRW muss sich auf ungemütliche Stunden gefasst machen. Nachdem die erste Tageshälfte noch trocken und schwül-warm daherkommt, ziehen am Nachmittag von Südwesten her kräftige Schauer und Gewitter auf.

Wetter in NRW mit erhöhtem Tornado-Risiko

Erst einmal können sich die rund 75.000 Parookaville-Fans noch einmal auf ein fulminantes Line-up freuen. Höhepunkte sind am Sonntag die beiden niederländischen DJs Hardwell und Armin van Buuren. Und zum zehnjährigen Festival-Jubiläum haben die Veranstalter auch noch einen Überraschungs-Star aus dem Hut gezaubert: Deutsch-Rapper Finch! Was hingegen das Wetter in NRW bereithält, lässt nichts Gutes ahnen.

Denn das kommt am Sonntag turbulent daher: erst bis zu 26 Grad mit einem schwül-warmen Mix aus Sonne und Wolken, ab dem Nachmittag dann mit heftigen Schauern und Gewittern. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net„. „Und wir haben ein erhöhtes Potenzial für die Bildung von Tornados!“

Wie immer gelte bei diesen Prognosen aber: „Das wird nicht jeden treffen, aber da, wo die abladen, kann es zum Teil ordentlich zur Sache gehen.“ Daher macht der Wetter-Experte eine klare Ansage, und zwar für alle Menschen in NRW, nicht nur für die Parookaville-Besucher: „Passt auf euch auf!“

Und so geht’s weiter: Die Unwetter am Sonntag sorgen für einen Temperatursturz. Am Montag gibt’s im Westen maximal 21 Grad mit einem Mix aus Sonne rund Regen. Ähnlich wird der Dienstag bei bis zu 19 Grad. Einen kleinen Lichtblick hält das Wetter in NRW am Mittwoch mit 23 Grad sowie Sonne und Wolken bereit. Der Donnerstag wird dann mit 24 Grad, Sonne, Schauern und Gewittern wieder wechselhaft. Das letzte Juli-Wochenende knüpft nahtlos an. Es kann zwar bis zu 30 Grad warm werden, aber es bleibt bei einem Wechsel aus Sonne und Regen.