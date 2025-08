„Mein Lokal, Dein Lokal“-Kandidatin erntet herbe Kritik – „Ganz schlimm“

Neue Woche, neue kulinarische Herausforderung – diesmal führt die Reise auf die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. In der sonnigen Spezialausgabe der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ treten fünf deutschsprachige Gastronomen gegeneinander an. Unterstützt und begleitet werden sie von Zwei-Sterne-Koch Robin Pietsch, der als Moderator durch die Wettbewerbswoche auf der Baleareninsel führt.

Am zweiten Tag der Mallorca-Woche wird es dann richtig zünftig: Gerlinde lädt in ihr „Münchner Kindl“ an der Playa de Palma – und bringt damit ein echtes Stück Bayern auf die Insel. Zwischen Maßkrug-Deko, Holzmöbeln und traditioneller Küche erleben die Mitstreiter bayerische Wirtshauskultur inmitten des Urlaubsparadieses. Ob die Konkurrenz mit Schweinshaxe, Brezn und Gerlindes herzlicher Gastfreundschaft warm wird, zeigt sich beim gemeinsamen Dinner à la carte.

„Mein Lokal, Dein Lokal“-Kandidatin sorgt für hitzige Diskussionen im Netz

Am Dienstagmorgen (5. August) – also einige Stunden vor der Ausstrahlung – veröffentlicht „Mallorca Revue“ einen Facebook-Beitrag zur Folge rund um Gerlindes „Münchner Kindl“. Darin heißt es: „Ob Chefin Gerlinde die Konkurrenz und das Experten-Team mit ihrer bayerischen Küche auf Mallorca überzeugen kann? Wir sind gespannt! Unter Playa-Fans hat sich das Kindl jedenfalls schon längst einen Kultstatus erarbeitet.“

In kürzester Zeit entwickelt sich in der Kommentarspalte eine hitzige Diskussion – ausgelöst durch die folgenden beiden Kommentare: „Keine Ahnung wie diese Frau den Laden am Laufen hält. Komplett überfordert und die Küche nicht im Griff. Und selber ist sie unfassbar unsympathisch und absolut kleinlich. Ganz schlimm“ und „Tut mir leid, aber diese Gerlinde geht gar nicht, unmöglich! Gestern grosse Schnauze und heute drückt man auf die Tränendrüse. Sehr wahrscheinlich hat sie bemerkt, dass sie gestern total daneben lag was ihre Bemerkungen und Äußerungen angeht!“

Gerlinde hat die Show unterschätzt

Mit dieser Meinung scheinen die beiden Facebook-Nutzer jedoch ziemlich alleine dazustehen, denn es hagelt schnell Gegenwind: „Unsympathisch und kleinlich kann ich als Stammgast nicht bestätigen! Und Küche nicht im Griff bekommt man, wenn es der Fall sein sollte, als Gast nicht mit.“ Andere Nutzer schreiben: „Überfordert – dein ernst? Wer 20 Jahre auf Mallorca ist, soll überfordert sein“, „So ein Quatsch! Der Laden ist super“ oder „Wir kennen Gerlinde schon länger und sie ist mal gar nicht unsympathisch!! Und wenn überhaupt jemand seinen Laden im Griff hat, dann sie!“

Schlussendlich erhält Gerlinde zweimal fünf, sowie zweimal sechs Punkte von ihren Mitstreitern. So wirklich zufrieden ist Gerlinde mit diesem Ergebnis aber nicht. Sie sagt: „Ich habe schon ein bisschen die Nerven verloren. Es war schon eine anstrengende Erfahrung – das muss ich sagen. Profi Robin Pietsch zieht folgendes Fazit: „Ich denke wir haben hier ein stimmiges Grundkonzept, wo einige Sachen aber vielleicht angepasst werden sollten, weil sie in die Jahre gekommen sind. […] Ich hoffe, dass Gerlinde die Kritik aufnimmt und morgen keine schlechte Laune hat, wenn es weitergeht.“

„Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“ in der Mallorca-Ausgabe läuft täglich ab 17:55 Uhr bei Kabel Eins oder komplett vorab im kostenpflichtigen Joyn+-Abo.