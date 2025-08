Ozzy Osbourne: Todesursache steht fest! Jede Hilfe kam zu spät

Er galt als Legende, als Rebell – als „Prince of Darkness“. Am 22. Juli starb Ozzy Osbourne mit 76 Jahren in seinem Haus in England. Nun liegt seine Sterbeurkunde vor – und bringt traurige Klarheit darüber, was in seinen letzten Momenten wirklich geschah.

Ein Zusammenbruch zu Hause, ein letzter verzweifelter Flug ins Krankenhaus – doch jede Hilfe kam zu spät. Die Ursache ist ein tragisches Zusammenspiel aus mehreren schweren Erkrankungen.

„Ein Herz, das nicht mehr konnte“ – Herzinfarkt, Parkinson, Zusammenbruch

Laut „New York Times“ ging am 22. Juli ein Notruf bei der Luftrettung ein. Ziel war Osbournes Anwesen bei Chalfont St. Giles. „Unsere Crew wurde entsandt, um intensivmedizinische Hilfe bei einem Vorfall in der Nähe […] zu leisten“, erklärte ein Sprecher des Thames Valley Air Ambulance Service. Ein Hubschrauber flog Osbourne ins Harefield Hospital in Uxbridge – doch dort blieb jede Hilfe vergeblich. Das berichtet auch RTL.

Die nun veröffentlichte Sterbeurkunde nennt die offizielle Todesursache: Herzstillstand durch einen akuten Herzinfarkt, hinzu kommen „eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und Parkinson mit ‚autonomer Dysfunktion‘“. Eingereicht wurde das Dokument von Tochter Aimée Osbourne. Sein Beruf? „Singer, Performer and Rock Legend.“

Letzte Auftritte, letzte Worte – und ein letzter Abschied

Nur 17 Tage vor seinem Tod stand Ozzy Osbourne noch einmal auf der Bühne. Beim Konzert „Back to the Beginning“ in seiner Heimatstadt Birmingham spielte er ein letztes Mal – solo und mit Black Sabbath. Am 30. Juli strömten Tausende Fans zu seinem Trauerzug durch die Stadt.

„Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben“, heißt es aus dem engsten Kreis. Die Beisetzung fand im privaten Rahmen statt.

Ozzy Osbourne prägte das Gesicht des Heavy Metal wie kaum ein anderer. Seine Kämpfe, sein Schmerz, sein unvergessener Sound – all das macht ihn unsterblich in den Herzen seiner Fans. Sein letzter Auftritt, sein letzter Atemzug, sein Vermächtnis: laut, ehrlich – und ewig.

